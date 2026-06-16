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Российского художника, критиковавшего политиков, застрелили в Польше: что известно 0 388

В мире
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Семён Скрепецкий
ФОТО: twitter

В польском городе Бяла-Подляска был убит российский художник и карикатурист Семён Скрепецкий. По данным СМИ, неизвестный несколько раз выстрелил в него на парковке жилого комплекса, а полиция начала масштабную операцию по поиску подозреваемых.

В Польше расследуют убийство российского художника Семёна Скрепецкого, известного своими политическими карикатурами и сатирическими работами.

Трагедия произошла в понедельник в городе Бяла-Подляска на востоке страны. По информации польских СМИ, мужчина был застрелен на парковке жилого комплекса.

Полиция официально не раскрывает имя погибшего, однако сообщила, что жертвой стал 44-летний гражданин России. Друзья художника подтвердили его гибель журналистам.

По данным местных изданий, нападавший несколько раз выстрелил в Скрепецкого с близкого расстояния. Несмотря на быстрое прибытие медиков, спасти его не удалось. После происшествия правоохранительные органы перекрыли улицы и выезды из города, а также усилили меры безопасности в районах, где могли находиться родственники погибшего.

На данный момент обстоятельства преступления остаются неясными. Польские СМИ сообщают, что в деле могли участвовать два человека. По неофициальной информации, один из подозреваемых был задержан, однако полиция пока не подтверждает эти сведения и заявляет, что поисковые мероприятия продолжаются.

Особое внимание к этому делу привлекает личность погибшего. Семён Скрепецкий, настоящее имя которого Роберт Кузовков, покинул Россию в 2021 году и переехал в Польшу, опасаясь политического преследования.

Художник получил известность благодаря резким и провокационным карикатурам на политических деятелей. Среди героев его работ были Владимир Путин, Александр Лукашенко, Рамзан Кадыров, патриарх Кирилл и другие известные фигуры.

При этом Скрепецкий высказывал критические оценки в адрес самых разных политических сил и общественных деятелей, что нередко вызывало споры вокруг его творчества.

Незадолго до гибели художник участвовал в публичной акции в Берлине, приуроченной ко Дню России. Во время мероприятия использовалась созданная им работа с изображением Сталина и Путина.

Пока следствие не называет возможные мотивы преступления. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Убийство российского художника вызвало широкий резонанс в польских и русскоязычных медиа. Ответы на вопросы о заказчиках, мотивах и обстоятельствах преступления должны дать результаты продолжающегося расследования.

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#Польша #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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