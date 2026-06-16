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Новое соглашение между Вашингтоном и Тегераном предусматривает контроль над запасами обогащённого урана 0 62

В мире
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уран
ФОТО: pixabay

США и Иран достигли соглашения, одним из ключевых пунктов которого станет возобновление международных инспекций иранской ядерной программы. Подписание документа ожидается уже на этой неделе в Женеве.

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс сообщил о достижении договорённости между Вашингтоном и Тегераном, которая предусматривает возвращение международных ядерных инспекторов в Иран. По его словам, одним из центральных элементов будущего соглашения станет сотрудничество между Ираном, Соединёнными Штатами и Международное агентство по атомной энергии по вопросу контроля и ликвидации запасов высокообогащённого урана.

Именно вопрос доступа инспекторов и контроля над ядерными материалами на протяжении многих лет оставался одной из главных проблем в отношениях между Ираном и западными странами.

Как отметил Вэнс, соответствующие обязательства чётко прописаны в меморандуме о взаимопонимании, который лёг в основу будущего соглашения. Подписание документа запланировано на пятницу в Женеве. После этого его текст будет опубликован.

Пока стороны продолжают согласовывать отдельные технические детали. Однако, по словам американского вице-президента, оставшиеся вопросы касаются в основном практической реализации договорённостей, а не их принципиального содержания.

Если соглашение будет подписано в намеченные сроки, уже в ближайшее время может быть определена дата возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.

Возобновление инспекций считается одним из ключевых механизмов международного контроля над ядерной программой страны. Оно позволяет независимым специалистам проверять объекты, оценивать объёмы ядерных материалов и подтверждать выполнение взятых государством обязательств.

Для мирового сообщества это важно прежде всего потому, что прозрачность ядерной программы снижает риск новых международных кризисов и способствует укреплению доверия между сторонами.

Подписание соглашения в Женеве может стать важным этапом в отношениях между США и Ираном, а также открыть путь к возобновлению международного контроля над иранской ядерной программой.

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#Иран #США #Магатэ #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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