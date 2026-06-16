Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Три растения, которые принесут удачу и богатство в ваш дом 0 208

Дом и сад
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три растения, которые принесут удачу и богатство в ваш дом

В каждом доме можно найти несколько горшков с цветами, которые каким-то образом оказались в вашей квартире и прижились: их подарили или вы купили в магазине.

 

Существует множество примет и суеверий, связанных с растениями и предметами в доме.

Согласно народным поверьям, есть цветы, которые обязательно стоит завести у себя в доме, чтобы стать одним из тех счастливчиков, которым во всем везет.

Драцена

Это растение ассоциируется с удачей и успехом в карьере. Если в вашем доме драцена прижилась и хорошо растет, то хозяевам не о чем беспокоиться. Удача будет сопутствовать во всех сферах жизни: как в бизнесе, так и в любви.

Золотое дерево

Этот хороший талисман способствует раскрытию таланта. По приметам, такое растение укрепляет дух и силы, добавляет смелости и решительности.

В доме, где растет золотое дерево, никогда не будет тайных врагов.

Кактус

Этот цветок считается магнитом, который притягивает в ваш дом богатство. Если в вашей квартире растут кактусы, то у вас точно не будет проблем с деньгами. О нищете, долгах и кредитах можно забыть навсегда.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему не стоит оставлять интернет включенным на смартфоне
Изображение к статье: Что посадить после редиса для второго урожая
Изображение к статье: Как отвадить муравьев в теплице: простые советы
Изображение к статье: Почему у кабачков появляются пустоцветы?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дрон в небе
Политика
Изображение к статье: Пассажир в аэропорту
В мире
Изображение к статье: Миллионы азиатских деток первыми схватятся за игру. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Авария машины
ЧП и криминал
Изображение к статье: Гороскоп
Люблю!
Изображение к статье: Соцсети и ребенок
Наша Латвия
Изображение к статье: Дрон в небе
Политика
Изображение к статье: Пассажир в аэропорту
В мире
Изображение к статье: Миллионы азиатских деток первыми схватятся за игру. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео