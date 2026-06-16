В каждом доме можно найти несколько горшков с цветами, которые каким-то образом оказались в вашей квартире и прижились: их подарили или вы купили в магазине.

Существует множество примет и суеверий, связанных с растениями и предметами в доме.

Согласно народным поверьям, есть цветы, которые обязательно стоит завести у себя в доме, чтобы стать одним из тех счастливчиков, которым во всем везет.

Драцена

Это растение ассоциируется с удачей и успехом в карьере. Если в вашем доме драцена прижилась и хорошо растет, то хозяевам не о чем беспокоиться. Удача будет сопутствовать во всех сферах жизни: как в бизнесе, так и в любви.



Золотое дерево

Этот хороший талисман способствует раскрытию таланта. По приметам, такое растение укрепляет дух и силы, добавляет смелости и решительности.

В доме, где растет золотое дерево, никогда не будет тайных врагов.

Кактус

Этот цветок считается магнитом, который притягивает в ваш дом богатство. Если в вашей квартире растут кактусы, то у вас точно не будет проблем с деньгами. О нищете, долгах и кредитах можно забыть навсегда.