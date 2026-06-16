Запреты на использование социальных сетей детьми не способны в одиночку решить проблемы безопасности в интернете. К такому выводу пришли авторы международного исследования EU Kids Online 2026, которые призывают уделять больше внимания цифровой грамотности, участию родителей и ответственности самих платформ.

Одни лишь возрастные ограничения и запреты на использование социальных сетей не могут полностью защитить детей в цифровой среде. Об этом говорится в исследовании EU Kids Online 2026, посвящённом возможным преимуществам и недостаткам ограничений доступа к социальным сетям для несовершеннолетних.

Как сообщили агентству LETA в Латвийской академии культуры, исследователи которой принимали участие в подготовке международного обзора, защита детей в интернете остаётся важной задачей, однако решить её исключительно запретительными мерами невозможно.

Авторы исследования подчёркивают, что наряду с техническими ограничениями большое значение имеют развитие цифровой грамотности, активное участие родителей, ответственность интернет-платформ и создание более безопасной онлайн-среды для детей.

Одновременно исследователи поднимают вопрос о необходимости сохранять баланс между защитой несовершеннолетних и их правом полноценно участвовать в цифровой жизни общества.

По словам исследователя Гинта Класона, в общественных дискуссиях часто предполагается, что более строгие возрастные ограничения автоматически означают более высокий уровень безопасности. Однако результаты исследования показывают гораздо более сложную картину.

«Существует риск, что, пытаясь оградить детей от части угроз, мы одновременно лишаем их важных возможностей. Поэтому необходимо оценивать не только то, что дети теряют, пользуясь социальными сетями, но и то, чего они могут лишиться, если доступ к ним будет закрыт», — отметил Класонс.

Исследование показало, что цифровая жизнь современных детей тесно переплетена с их повседневностью и не существует отдельно от неё.

Наиболее распространённой онлайн-активностью остаётся общение с друзьями. Далее следуют просмотр видео в социальных сетях, прослушивание музыки и общение с родителями или другими близкими взрослыми.

В шести странах, участвовавших в исследовании, наличие профиля в социальных сетях подтвердили:

34% детей в возрасте от 9 до 11 лет;

70% подростков в возрасте от 12 до 14 лет;

89% подростков в возрасте от 15 до 16 лет.

Каждый пятый ребёнок в Европе в возрасте от 9 до 16 лет сообщил, что сталкивался с проблемным пользовательским контентом в интернете. Чаще всего речь шла о теориях заговора, что свидетельствует о серьёзной обеспокоенности распространением дезинформации в сети.

При этом тревоги детей не ограничиваются только интернетом. Их беспокоят здоровье членов семьи, войны, будущая работа и успеваемость в школе.

Исследователи также отмечают, что дети из семей с более низким социально-экономическим статусом чаще ищут в интернете информацию о психическом здоровье и чаще участвуют в потенциально рискованных действиях — например, знакомятся с незнакомыми людьми или публикуют личную информацию в открытом доступе.

Всего в исследовании приняли участие 29 169 детей в возрасте от 9 до 16 лет из 19 европейских стран.

В Латвийской академии культуры подчеркнули, что доклад был подготовлен на фоне продолжающихся политических дискуссий о мерах по защите детей в цифровой среде.

Сеть исследователей EU Kids Online изучает привычки использования интернета детьми и подростками, цифровые возможности и риски. В проекте участвуют специалисты более чем из 30 стран, включая Латвию.

Результаты исследования показывают, что простые запреты не являются универсальным решением. Эксперты считают, что безопасность детей в интернете требует комплексного подхода, который сочетает обучение цифровым навыкам, поддержку родителей, ответственную работу платформ и разумное регулирование онлайн-пространства.