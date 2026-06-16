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На Лиго почти всё раскуплено: куда латвийцы отправятся отдыхать на длинные выходные 1 301

Наша Латвия
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Туристы на Лиго

ChatGPT

Желающим провести Лиго за границей стоит поторопиться: большинство туристических поездок на праздничные выходные уже распродано. Наибольшим спросом пользуются Турция, Греция, Италия, Испания и Кипр, а свободных мест осталось совсем немного.

Путешествия эти практически полностью распроданы, сообщили агентству LETA опрошенные туроператоры.

Как рассказала руководитель отдела продаж латвийского туроператора Novatours Лиана Пудуле-Индане, к праздничным выходным осталось лишь несколько свободных мест на рейсы в Черногорию, Болгарию и Турцию.

При этом, по её словам, среди самых популярных направлений нет одного безусловного лидера. Латвийские туристы активно выбирают греческие острова Корфу и Крит, курорты Испании в окрестностях Барселоны и Малаги, а также Кипр.

Пудуле-Индане отметила, что направления на Ближнем Востоке традиционно более востребованы зимой, поэтому нынешняя напряжённая ситуация в регионе практически не повлияла на спрос на летние поездки. Однако заметен рост цен на путешествия из-за подорожания авиационного топлива.

По её словам, путешественники стали немного внимательнее подходить к выбору поездок, но в целом объёмы продаж летних туров у Novatours остаются на уровне прошлого года.

Председатель правления туроператора Tez Tour Роланд Биргелис также сообщил, что спрос на поездки в период Яновых праздников в этом году оказался очень высоким.

По его словам, практически все туры с 20 по 27 июня уже распроданы. Ещё остаются отдельные места на программы в Калабрию (Италия) и на полуостров Пелопоннес в Греции, однако их количество крайне ограничено.

Среди самых популярных направлений Биргелис назвал Анталью в Турции, Бургас в Болгарии, Ираклион, Родос, Корфу и Пелопоннес в Греции, Калабрию в Италии, а также курорты Испании, Грузии и Кипра.

Особенно высоким остаётся спрос на отдых в Турции. Все рейсы в Анталью на период праздников уже полностью заполнены.

При этом в Tez Tour также не фиксируют заметного снижения интереса к путешествиям из-за событий на Ближнем Востоке.

Согласно данным Firmas.lv, оборот Tez Tour в прошлом году составил 31,77 млн евро, что на 16,2% меньше, чем годом ранее. Прибыль компании сократилась в несколько раз и составила 186 866 евро.

В свою очередь группа Novaturas, в которую входит латвийский Novatours, по предварительным данным завершила прошлый год с оборотом 168 млн евро. Это на 16,1% меньше показателя предыдущего года. Чистые убытки группы составили 1,2 млн евро.

Несмотря на рост цен и нестабильную ситуацию в отдельных регионах мира, интерес латвийцев к зарубежному отдыху остаётся высоким. Судя по почти полностью распроданным турам на Яновы дни, многие жители страны предпочли встретить главный летний праздник не дома, а на солнечных курортах Средиземноморья.

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#туризм #цены #Латвия #путешествия #отпуск
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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