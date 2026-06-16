Немало уважаемых читателей имеет в собственности землю – а есть и те, у кого в силу исторических обстоятельств на ней уже длительное время существуют постройки, принадлежащие физическим и юридическим лицам. Что же делать с налогами?

Государство обязалось заплатить разницу

На заседании правительства Латвии министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере («Новое Единство») озвучило проект совершенно нового Закона о выплате компенсации за законное пользование землей. Но, увы, представляемая ею политическая партия – в лице премьерки – стала инициатором развала правительства – и перспективы законодательной новации ныне туманны.

Целью нового акта было заявлено – «обеспечение собственникам земли права на получение компенсации от государства в установленных настоящим Законом случаях».

Владельцы земельных участков получали право на компенсацию, если им принадлежала земля с постройками, а размер платежей за пользование последними был меньше, чем рассчитанный налог за недвижимое имущество за землю.

«Компенсация исчисляется как разница между платежом налога на недвижимость со ставкой, установленной пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона о налоге на недвижимую собственность, и платой за законное использование земли в таком размере, который установлен Законом о вступлении в силу Гражданского закона, пропорционально находящейся в законном пользовании собственника постройки земельной площади».

В случае, если в течение соответственного года, за который можно было получить компенсацию, происходило добровольное отчуждение земли – право на выплаты относилось только за тот период, когда земля принадлежала бывшему собственнику.

Предполагалось, что до 30 ноября 2026 года можно было бы направить электронное заявление с указанием личных данных (для юрлица – названия и регистрационного номера), адреса, сведений о земле и постройке (кадастровых номеров, площади земли), рассчитанного объема компенсации и расчетного счета. «Владелец земли предоставляет отдельное заявление о каждом принадлежащем ему участке земли». Выплаты предполагалось осуществлять в течение 2 месяцев с подачи заявки.

Две кадастровых стоимости – законодательный брак?

Зачем все это было затеяно? Все дело в том, что с 1 января 2025 года поправками в Закон о Государственном кадастре недвижимости были введены две кадастровые стоимости – фискальная и универсальная.

Было, в частности, установлено, что фискальная кадастровая стоимость используется для расчета налогов, государственных пошлин и иных платежей в государственный бюджет или бюджет самоуправления (а значит, и для расчета налога на недвижимость).

Что касается платы за законное использование земли, то было установлено, что для ее расчета используется универсальная кадастровая стоимость, актуализированная объективно соответствующей ситуации на рынке недвижимости.

В случаях принудительно разделенной земельной собственности, что весьма характерно для Латвии, владелец участка платит за свое недвижимое имущество соответственный налог, рассчитанный из фискальной кадастровой собственности, в свою очередь плату за законное использование земли от владельцев построек получает в размере, исходящем из универсальной кадастровой стоимости. И эти суммы могут серьезно различаться!

«Может создаться ситуация, когда плата за законное пользование землей даже не покрывает платежей налога на недвижимое имущество», – констатировал Минюст. Конституционный суд уже рассмотрел сию коллизию, и в соответствии со статьей 105 Сатверсме признал ее «несоответственной принципу соразмерности». «Законодателям, – подчеркнули судьи, – нужно принять правовое регулирование, чтобы владельцы земли получили достойное возмещение».

Увы, наши парламентарии ныне занимаются, образно говоря – перестановкой кроватей. Не до того им, чтобы земельные споры разрешать. 28 апреля Юридическая комиссия Сейма получила пакет законопроектов из Минюста, но не поддержала их продвижения на рассмотрение парламентом.

Не перекладывать из кармана в карман

Законопроектом предусмотрено, что компенсация не предоставляется государственным или муниципальным обществам. Как поясняется в аннотации законопроекта, это сделано сознательно – «учитывая нецелесообразность перенаправления ресурсов государственного бюджета от одного субъекта публичного права к другому, а также то, что на юридические лица публичного права в целом не распространяется статья 105 Сатверсме».

В статье 5 законопроекта четко указаны критерии исчисления компенсации, которые должны соблюдаться собственниками земли для указания в заявлении о требовании компенсации, вычисленной согласно положениям законопроекта.

Так, в соответствии со статьей 5 компенсация исчисляется как разница между:

платежом налога на недвижимость со ставкой, установленной пунктом 1 части первой статьи 3 Закона о налоге на недвижимость, т.е. 1,5% от кадастровой стоимости земли,

и платой за законное использование земли в размере, установленном Законом о вступлении в силу Гражданского закона, т.е. 4% от кадастровой стоимости земли, но не менее 50 евро в год.

По проекту Минюста, следовало предусмотреть и перемены в кадастровой стоимости земли, выплачивая компенсации соразмерно ее колебаниям. В наших условиях таковые могут быть весьма резкими – вот построят, к примеру, недалече с вашей земелькой жилой комплекс, либо офисный небоскреб, и пожалуйте платить в тройном размере!

Непредвиденные случаи

«Проведенные предварительные расчеты показали, что компенсации за 2025 год и I полугодие 2026 года должны будут выплачиваться примерно в 201 случае, – гласит информация Минюста. – Это очень приблизительное количество возможных случаев, так как на данный момент нет точных данных ни о конкретном количестве принудительно разделенной собственности, ни о площадях, которые находятся в пользовании собственников сооружений в каждом правовом отношении законного пользования конкретной землей».

Погашать разницу предполагалось за счет программы 99.00.00 «Средства на использование в непредвиденных случаях». По всей вероятности, законодательный брак как раз к таким и относится.

Ведомство И.Либини-Эгнере простодушно записало: «Выплата компенсаций является разовой реализуемой мерой, не создающей долгосрочных обязательств. Для обеспечения исполнения решения Конституционного суда были тщательно изучены возможные сценарии решения, и сейчас включенное в законопроект решение имеет как можно меньшее финансовое влияние».

Отсюда и вытекает изначально временный характер законопроекта – ввести его предполагалось 1 июня 2026 года, а завершить действие 31 мая 2028 года. Как будто за два года проблемы с денюжками за землю, сами собой, рассосутся. Хотя налоговая задолженность и взаимные неплатежи – это одна из характерных особенностей местной социально-экономической ситуации, прямо влияющих на (не)стабильность государства…