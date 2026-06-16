Так как мэр столицы руководил в минувшее воскресенье парадом гомосексуалов, то показалось разумным покинуть пределы Риги, и почтить небольшой городок в неполных 20 км от дома – где красиво и традиционно отмечали юбилей.

Это – один из самых старых населенных пунктов в Латвии. В X-XV веках регион населяли ливские и балтские племена. В 1186 году рижский епископ Мейнард построил замок Кирхгольм на острове Мартинсгольм посреди Даугавы.

На острове Мартинсгольм (ныне Мартиньсала) находится участок самого старого католического кладбища в Латвии, датируемого 1197 годом. Мемориальный камень красуется на месте сражения у Кирхгольма в 1605 году – воевали, на диво, Польша и Швеция – ныне союзники по НАТО! Поляки выиграли.

Много народа на празднике. Фото автора.

В 1710 году, во время Северной войны, Кирхгольм, находившийся в составе шведской Ливонии, заняли русские войска. В 1721 году по условиям Ништадтского мира его включили в состав России (в Российской империи Кирхгольм относился к Лифляндской губернии). В 1753 появилась школа, а в 1786 – конно-почтовая станция. От этого и пошел город, где ныне живут 17 с лишним тысяч человек!

Народные промыслы работали на месте. Фото автора.

Наплыв желающих попраздновать был заметен. Не без труда припарковавшись неподалеку от угла Ригас и Пиониеру (да, сохранилось тут чудесное название), мы попали в сказку цветов, кустарников и деревьев.

Истоки ботанического сада восходят к 1836 году, когда Кристиан Вильгельм Шох, садовник из немецкого Дессау, приглашенный Анной Гертрудой Верман, основал в Риге садоводческую фирму, питомник которой располагался на ее окраине (ныне — улица Ганибу дамбис).

Когда питомник разросся, в 1898 году было решено перенести его в Кирхгольм. А в 1944 году в Саласпилсе был организован Государственный питомник плодовых деревьев и ягодников.

Общая площадь сада в настоящее время составляет 129 га. Здесь представлены более 14 000 видов и сортов растений, в том числе около 5000 видов деревьев и около 1400 видов тепличных растений.

Шикарно смотрелись ряды разноцветных пионов – сейчас пора их цветения, уже отходили гиацинты, но по-прежнему радовали глаз. Вниманию садоводов был представлен всевозможный, высококачественный материал для украшения своих соток. Желающие отправлялись в экскурсии с профессиональными экспертами по оранжереям – а вниманию широкой публики представлялись праздничный концерт, винтажное автошоу и детские забавы.

Кстати, население Саласпилсского края за год выросло более чем на 100 человек – для Латвии это счастье.