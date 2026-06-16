Картофельные сырники могут показаться сложными, но на самом деле это простое и быстрое блюдо для завтрака.

На самом деле нет ничего проще, ведь для основы подойдет даже вчерашнее картофельное пюре. Правда, придется приготовить еще соус, но это не займет много времени.

Для приготовления потребуется:

200 гр творога;

1 яйцо;

200 гр картофельного пюре;

30 гр муки;

0,5 ч. л. соли;

свежая зелень.

Как готовить

Если у вас нет пюре, отварите картошку и приготовьте обычное пюре.

В отдельной миске смешайте творог и яйца.

После этого объедините картофельное пюре и яично-творожную массу до получения однородной консистенции.

В конце мелко нарежьте укроп и добавьте в картошку, затем добавьте соль, перец и специи по вкусу.

Перемешайте, сформируйте сырники, обваляйте их в муке, разогрейте сковороду с растительным маслом и начинайте жарить под закрытой крышкой.

Подавайте к столу со сметаной, чесночным или грибным соусом.

Приятного аппетита!