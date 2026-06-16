После экстренного закрытия мясного павильона Рижского центрального рынка десятки предпринимателей оказались перед необходимостью срочного переезда. Пока торговлю удалось сохранить, однако продавцы признают: никто не знает, насколько затянется временное решение и когда они смогут вернуться к привычным условиям работы.

На этой неделе часть торговцев мясной продукцией уже начала работу в рыбном и гастрономическом павильонах Рижского центрального рынка, сообщают Новости ТВ3.

Переезд стал вынужденной мерой после того, как строительные эксперты признали дальнейшую эксплуатацию мясного павильона небезопасной. Проверка показала серьёзный износ несущих металлических конструкций и риск их обрушения.

Для многих предпринимателей новость стала полной неожиданностью.

«В среду вечером нам сказали: завтра уже не работайте. Все были в шоке. Мне до пенсии осталось пару лет, и я даже не знаю, что будет дальше», — рассказывает продавец мяса Ольга.

Теперь мясные прилавки соседствуют с рыбными витринами. Покупателям приходится искать привычных продавцов на новых местах, но торговцы говорят, что многие постоянные клиенты их уже нашли.

Некоторым предпринимателям удалось избежать серьёзных потерь благодаря собственным магазинам и дополнительным помещениям для хранения продукции.

«Всё мясо мы перевезли заранее. Часть отправили на переработку, поэтому удалось избежать убытков», — говорит продавец Анита.

До закрытия в мясном павильоне работали 33 торговца. По данным администрации рынка, 17 из них уже разместились в других павильонах, а для остальных продолжают искать технические решения. Временное переселение сопровождается переносом холодильного оборудования и переоборудованием торговых мест.

Ситуация вызывает вопросы не только у предпринимателей, но и у жителей Риги. Центральный рынок является одним из крупнейших продовольственных рынков Балтии, а мясной павильон традиционно считался одним из самых посещаемых его объектов. Дополнительный резонанс вызвал тот факт, что проблемы с конструкциями были выявлены ещё несколько лет назад. Как выяснилось, техническое обследование, проведённое в 2020 году, уже тогда указывало на серьёзные повреждения и необходимость ремонта здания.

В ООО «Rīgas nami» объясняют, что реконструкция павильона была предусмотрена в долгосрочных планах, однако нынешняя ситуация вынудила ускорить процесс. По словам представителя предприятия Агнесе Лиците, ранее предполагалось, что мясной павильон закроют на реконструкцию только после завершения восстановления бывшего овощного павильона. Теперь сроки пришлось пересмотреть.

Согласно нынешнему плану, торговля мясной продукцией должна переехать в реконструированный овощной павильон уже до конца этого года. Это означает, что предпринимателям предстоит провести в условиях временного размещения ещё около шести месяцев.

Пока рынок продолжает работать в обычном режиме, однако для десятков торговцев ближайшие месяцы станут периодом адаптации и неопределённости.

Главный вопрос для многих из них остаётся прежним: станет ли нынешний переезд временной мерой или затянется гораздо дольше обещанных сроков.