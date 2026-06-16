Громкий скандал разгорается в Польше после обнаружения на частном участке десятков человеческих эмбрионов. Следствие считает, что врач-патологоанатом могла использовать их для экспериментов, однако сама женщина своей вины не признаёт.

В Польше арестована 57-летняя врач-патологоанатом, на участке которой следователи обнаружили 34 человеческих эмбриона, захороненных в земле, сообщает Welt.

Как сообщили представители прокуратуры, останки были найдены во время масштабного расследования, начатого после того, как во время строительных работ в деревне Люторыж неподалёку от Жешува обнаружили человеческие останки и медицинские отходы.

В ходе последующего обыска на территории бывшего дома подозреваемой следователи нашли десятки захороненных эмбрионов.

Прокуратура считает, что женщина могла использовать их для проведения различных исследований и экспериментов. Кроме надругательства над человеческими останками, ей также предъявлены обвинения в нарушении правил обращения с медицинскими отходами и опасными материалами.

По польскому законодательству женщине может грозить до 12 лет лишения свободы.

После предъявления обвинений врач отказалась признать себя виновной. Однако, по данным следствия, она подтвердила, что именно она привезла и захоронила на своём участке найденные эмбрионы и медицинские отходы.

Следователи пока не установили происхождение обнаруженных останков. Также неизвестно, действовала ли подозреваемая самостоятельно или ей кто-то помогал.

По информации польских СМИ, во время пандемии коронавируса женщина работала в одной из медицинских учреждений Жешува. Некоторые источники утверждают, что эмбрионы могли быть вывезены из больницы именно тогда, однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Представитель прокуратуры заявил, что, по имеющимся данным, эмбрионы использовались для «тестов». В то же время следствие подчёркивает: на данный момент нет доказательств того, что они были получены в результате незаконных абортов.

Дело вызвало широкий общественный резонанс в Польше, где действует одно из самых строгих законодательств об абортах в Европе. Прерывание беременности разрешено лишь в исключительных случаях — при угрозе жизни или здоровью женщины, а также в результате изнасилования или инцеста.

Именно поэтому многих поляков сегодня волнует вопрос, каким образом врач могла получить столь большое количество человеческих эмбрионов.

Расследование продолжается. Экспертам предстоит установить происхождение останков, их возраст и обстоятельства, при которых они оказались на территории частного владения.

На данный момент в этом деле остаётся больше вопросов, чем ответов. Следователям предстоит выяснить происхождение найденных эмбрионов и проверить версию об их использовании в медицинских экспериментах. Скандал уже стал одним из самых обсуждаемых в Польше за последние месяцы.