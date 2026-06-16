В Кенгарагсе дымовой датчик и внимательные соседи помогли предотвратить возможную трагедию. Пожилую женщину обнаружили без сознания в квартире после того, как на плите пригорела еда и помещение заполнилось дымом.

Происшествие случилось незадолго до полудня в одном из многоквартирных домов Кенгарагса. Жители дома почувствовали запах гари и обратили внимание на громкий сигнал дымового датчика, доносившийся из квартиры пожилой соседки, которая проживает одна.

Когда на место прибыли спасатели, выяснилось, что на кухне на плите пригорела кастрюля с супом. К этому моменту квартира уже была сильно задымлена.

Внутри сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы обнаружили хозяйку жилья, лежавшую на полу без сознания. Женщину передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

По словам соседей, именно сигнал дымового датчика заставил жильцов насторожиться и понять, что в квартире произошло что-то серьёзное.

«Женщина живёт одна и уже довольно пожилая. Видимо, готовила еду. Открытого огня не было, но дыма было много», — рассказала передаче Degpunktā (ТВ3) одна из жительниц дома.

Позже пенсионерку после оказания медицинской помощи вернули домой.

В ГПСС сообщили, что возгорания как такового не произошло. Однако сильное задымление могло представлять серьёзную опасность для здоровья и жизни человека.

Как рассказал командир отделения 8-й части Рижского регионального управления ГПСС Артис Стродс, площадь пригорания пищи составила всего 0,01 квадратного метра, но даже этого оказалось достаточно для образования большого количества дыма. Спасатели не исключают, что женщина могла получить отравление продуктами горения.

Подобные вызовы пожарные получают практически ежедневно. В большинстве случаев люди успевают самостоятельно снять посуду с плиты и проветрить помещение. Однако иногда ситуация выходит из-под контроля и требует вмешательства экстренных служб.

Этот случай стал наглядным примером того, насколько важную роль играет установленный дымовой датчик. Именно он способен предупредить об опасности ещё до появления открытого огня и дать драгоценное время для спасения людей.

Спасатели также напоминают: если на плите загорелась кастрюля или сковорода, нельзя заливать её водой. Гораздо безопаснее накрыть пламя крышкой или противопожарным покрывалом, перекрыв доступ кислорода.

История в Кенгарагсе закончилась благополучно, однако ещё раз показала, что даже обычное приготовление обеда может стать источником серьёзной опасности.