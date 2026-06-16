Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica возможно только при сохранении финансирования со стороны Европейского союза. Об этом заявил министр сообщения Рихард Козловскис, подчеркнув, что дальнейшая судьба проекта будет зависеть как от результатов аудита, так и от способности стран Балтии действовать сообща.

Будущее крупнейшего инфраструктурного проекта в истории стран Балтии по-прежнему напрямую связано с поддержкой Европейского союза. Министр сообщения Рихард Козловскис заявил, что реализовать Rail Baltica без европейского финансирования фактически невозможно. По его словам, именно средства ЕС остаются главным источником финансирования строительства новой железнодорожной магистрали, которая должна соединить страны Балтии с европейской железнодорожной сетью.

Козловскис также подчеркнул, что проект может быть успешным только при тесном сотрудничестве Латвии, Литвы и Эстонии. Европейская комиссия рассматривает Rail Baltica как единый региональный проект, поэтому от действий каждой страны зависит получение дальнейшей финансовой поддержки.

Министр признал, что объём следующего финансирования будет напрямую связан с тем, насколько успешно участники проекта выполнят уже взятые на себя обязательства.

Сейчас продолжается международная оценка стоимости основной трассы и реальных сроков строительства. После завершения аудита правительство сможет принимать решения о дальнейших шагах. Фактически именно результаты этой проверки должны показать, насколько реалистичны нынешние планы и какие дополнительные ресурсы потребуются для завершения проекта.

Вопрос стоимости Rail Baltica становится всё более чувствительным. Согласно последним оценкам, только первый этап проекта в странах Балтии может обойтись в 14,3 млрд евро. На Латвию приходится около 5,5 млрд евро, а с учётом инфляции и индексации расходов сумма может приблизиться к шести миллиардам евро.

Для сравнения: в анализе затрат и выгод, подготовленном в 2017 году, стоимость всего проекта оценивалась примерно в 5,8 млрд евро. Таким образом, за несколько лет расчётная стоимость выросла более чем в четыре раза.

Дополнительные вопросы вызывает и соблюдение сроков строительства. Недавно государственный контролёр Эстонии Янар Холмс заявил, что у Латвии практически нет реальных возможностей завершить свой участок магистрали к 2030 году без значительного увеличения темпов работ и финансирования. По его мнению, возможное отставание одной страны неизбежно приведёт к дополнительным расходам и для остальных участников проекта.

Rail Baltica предусматривает строительство новой железнодорожной линии европейской колеи протяжённостью около 870 километров от Таллина до польской границы. Поезда на отдельных участках смогут развивать скорость до 240 километров в час.

Для стран Балтии проект рассматривается не только как транспортная, но и как стратегическая инфраструктура, которая должна укрепить связи региона с остальной Европой.

Окончательные решения о дальнейшей реализации Rail Baltica ожидаются после завершения международного аудита. Однако уже сейчас власти признают, что без стабильной поддержки Евросоюза строительство магистрали окажется под серьёзным вопросом.