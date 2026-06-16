18 июня в 17:00 летний домик Райниса и Аспазии в Юрмале приглашает на празднование предверия летнего солнцестояния. Вместе с фольклорной группой «Mare» гости смогут спеть песни о летнем солнцестоянии, поучаствовать в играх и вместе смастерить дубовый венок, а созданная в саду цветочная тропа и игра в ориентирование позволит взрослым и детям познакомиться с растениями, представленными в творчестве Райниса и Аспазии, и почувствовать атмосферу ожидания солнцестояния.

В латышской традиции ожидание летнего солнцестояния всегда имело особое значение – это время расцвета природы, когда люди начинают готовиться к празднику. В этом году сад летнего домика Райниса и Аспазии также наполнится звуками кокле, лиговскими песнями и ароматами летних трав и цветов.

В этом году особое внимание будет уделено пению. Фольклорный коллектив «Mare» пригласит посетителей в творческий круг, где участники будут петь песни о летнем солнцестоянии, играть в игры и вместе создавать праздничное настроение. Песни будут разными, чтобы каждый смог найти свою.

Тем, кто предпочитает более спокойную атмосферу, будет предложена прогулка по цветочной тропе, которая будет петлять по саду летнего домика. Тропу дополнит игра в ориентирование для взрослых и детей, которая даст возможность познакомиться с растениями, упомянутыми в произведениях Райниса и Аспазии.