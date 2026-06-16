Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Летний домик Райниса и Аспазии приглашает встретить летнее солнцестояние 0 28

Культура &
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Летний домик Райниса и Аспазии приглашает встретить летнее солнцестояние

18 июня в 17:00 летний домик Райниса и Аспазии в Юрмале приглашает на празднование предверия летнего солнцестояния. Вместе с фольклорной группой «Mare» гости смогут спеть песни о летнем солнцестоянии, поучаствовать в играх и вместе смастерить дубовый венок, а созданная в саду цветочная тропа и игра в ориентирование позволит взрослым и детям познакомиться с растениями, представленными в творчестве Райниса и Аспазии, и почувствовать атмосферу ожидания солнцестояния.

В латышской традиции ожидание летнего солнцестояния всегда имело особое значение – это время расцвета природы, когда люди начинают готовиться к празднику. В этом году сад летнего домика Райниса и Аспазии также наполнится звуками кокле, лиговскими песнями и ароматами летних трав и цветов.

В этом году особое внимание будет уделено пению. Фольклорный коллектив «Mare» пригласит посетителей в творческий круг, где участники будут петь песни о летнем солнцестоянии, играть в игры и вместе создавать праздничное настроение. Песни будут разными, чтобы каждый смог найти свою.

Тем, кто предпочитает более спокойную атмосферу, будет предложена прогулка по цветочной тропе, которая будет петлять по саду летнего домика. Тропу дополнит игра в ориентирование для взрослых и детей, которая даст возможность познакомиться с растениями, упомянутыми в произведениях Райниса и Аспазии.

×
Читайте нас также:
#Юрмала #культура #музыка #традиции
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Побег из Нью-Йорка»
Изображение к статье: Кадр из фильма ужасов «Одержимость»
Изображение к статье: Рига готовится к Лиго. Фото: LETA
Изображение к статье: Пианист Георгий Осокин. Фото: пресс-фото, Янис Романовскис

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Волк
Наша Латвия
Изображение к статье: В ЦРУ считают, что Тегеран ведёт двойную игру вокруг ядерной программы
В мире
Изображение к статье: Глава МВД Янис Домбрава
Политика
1
Изображение к статье: Понимание этого феномена может иметь практическое значение. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Йога
Люблю!
Изображение к статье: Игра в карты
Спорт
1
Изображение к статье: Волк
Наша Латвия
Изображение к статье: В ЦРУ считают, что Тегеран ведёт двойную игру вокруг ядерной программы
В мире
Изображение к статье: Глава МВД Янис Домбрава
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео