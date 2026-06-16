Инфляция в еврозоне вновь набирает обороты и затрагивает всё больше сфер экономики. На этом фоне Европейский центральный банк решил повысить процентные ставки, а президент Банка Латвии Мартиньш Казакс предупредил о сохраняющихся рисках для цен и экономического роста.

Инфляционное давление в странах еврозоны становится всё более масштабным и затрагивает уже не только отдельные категории товаров или услуг. Об этом заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, комментируя последние решения Совета Европейский центральный банк.

По его словам, неопределённость в мировой экономике остаётся высокой. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и сохраняющиеся перебои в цепочках поставок поддерживают высокие цены на нефть, которые могут оставаться на повышенном уровне дольше, чем ожидалось ранее.

Статистика показывает, что рост цен в еврозоне снова ускорился. В мае общая инфляция увеличилась до 3,2% против 3% месяцем ранее.

Одновременно выросла и базовая инфляция — показатель, который исключает наиболее волатильные компоненты и считается одним из главных ориентиров для центральных банков. Она поднялась с 2,2% до 2,5%.

Особенно заметно ускорился рост цен на услуги — с 3% до 3,5%. Это важный сигнал для экономистов, поскольку именно сектор услуг часто отражает более устойчивые инфляционные процессы.

Для обычных потребителей это означает, что давление на семейные бюджеты может сохраняться дольше, чем ожидалось ещё несколько месяцев назад.

На этом фоне ЕЦБ на прошлой неделе принял решение повысить ключевые процентные ставки ещё на 0,25 процентного пункта. По словам Казакса, такой шаг должен помочь ограничить дальнейшее распространение инфляции и снизить риск того, что рост цен закрепится в экономике на длительное время.

В результате ставка по депозитам была повышена до 2,25%, ставка по основным операциям рефинансирования — до 2,4%, а ставка по кредитам овернайт — до 2,65%.

Одновременно ЕЦБ скорректировал свои прогнозы. Теперь ожидается, что инфляция в еврозоне в 2026 году составит около 3%, тогда как ранее прогнозировалось 2,6%. При этом перспективы экономического роста были немного ухудшены. По обновлённым оценкам, экономика еврозоны в ближайшие годы будет расти медленнее, чем ожидалось ранее.

Фактически европейские регуляторы снова сталкиваются с привычной дилеммой: с одной стороны необходимо сдерживать инфляцию, с другой — не допустить чрезмерного замедления экономики.

Казакс подчеркнул, что в нынешних условиях ЕЦБ продолжит принимать решения от заседания к заседанию, ориентируясь на поступающие данные и не обещая заранее дальнейшего движения ставок в ту или иную сторону.

В Банке Латвии считают, что инфляционные риски по-прежнему остаются повышенными, а развитие ситуации на энергетических рынках и на Ближнем Востоке будет одним из ключевых факторов для дальнейших решений Европейского центрального банка.