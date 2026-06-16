Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мусорный бизнес на миллионы: СМИ сообщили о возможных махинациях с отходами между Латвией и Литвой 1 259

Бизнес
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выгрузка мусора
ФОТО: Unsplash

Латвия ежегодно экспортирует и импортирует около миллиона тонн отходов. Однако, как утверждает газета «Latvijas Avīze», часть перевозок может существовать лишь на бумаге, позволяя недобросовестным предпринимателям зарабатывать миллионы евро и обходить систему контроля.

Торговля отходами давно стала заметной частью внешней торговли Латвии.

Согласно данным Центрального статистического управления и Государственной службы охраны окружающей среды, через латвийскую границу ежегодно проходит около миллиона тонн различных отходов. В этот объём входят как экспортируемые, так и импортируемые материалы, предназначенные для переработки и повторного использования.

Основными направлениями движения отходов остаются Латвия и Литва.

Из Латвии в соседнюю страну в основном отправляются бумажная и картонная упаковка, металл, пластик, резина, отходы механической переработки и использованные катализаторы. В обратном направлении поступают пластиковая упаковка, металлолом, отходы нефтепродуктов и другие материалы.

На первый взгляд такой поток объясняется специализацией предприятий по переработке отходов. Например, в Латвии работает компания Nordic Plast, которая считается одним из крупнейших переработчиков пластика в Северной Европе.

Однако, как сообщает «Latvijas Avīze», часть операций может скрывать гораздо менее прозрачную схему. По данным издания, некоторые предприниматели используют систему трансграничных перевозок отходов для оформления фиктивных поставок. Формально отходы пересекают границу и направляются на переработку, однако фактически могут не доходить до конечного пункта назначения, указанного в документах.

Если такая практика действительно существует, государство недополучает значительные суммы налоговых поступлений, тогда как участники схемы получают сотни евро прибыли с каждой неправильно задекларированной тонны отходов.

Речь идёт о рынке, где даже небольшие отклонения могут превращаться в крупные суммы. При объёмах перевозок в сотни тысяч тонн потенциальные потери бюджета могут исчисляться миллионами евро.

Издание также обращает внимание на роль контролирующих органов. По мнению авторов публикации, возможность декларировать перемещение отходов преимущественно на основании документов создаёт риски для злоупотреблений и вызывает вопросы у добросовестных участников рынка.

Проблема носит не только латвийский характер. Ежегодно внутри Европейского союза перевозится около 67–70 миллионов тонн отходов. Ещё более 35 миллионов тонн отправляются за пределы ЕС, главным образом в Турцию. По оценкам различных международных структур, от 15% до 30% таких перевозок могут иметь признаки нарушений законодательства.

Незаконные операции с отходами всё чаще рассматриваются как одна из наиболее прибыльных сфер экологической преступности. На это ранее обращала внимание и Служба финансовой разведки Латвии в своём докладе о рисках отмывания денег, связанных с преступлениями против окружающей среды.

По мере роста рынка переработки отходов и перехода Европы к циркулярной экономике значение контроля за перемещением мусора будет только увеличиваться. Вопрос заключается в том, насколько эффективно государственные органы способны отслеживать реальные маршруты отходов, а не только документы, сопровождающие их перевозку.

×
Читайте нас также:
#Литва #налоги #Латвия #контрабанда #экология #отходы #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Торговля мясом и продавцы
Изображение к статье: Майнинг требует огромных энергозатрат.
Изображение к статье: Гунар Кирсонс
Изображение к статье: Airbaltic

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ремонт дорог
Бизнес
Изображение к статье: Кадр из трейлера фильма "Сердце зверя"
Культура &
Изображение к статье: Чай.
Люблю!
Изображение к статье: Больница Страдыня
Наша Латвия
Изображение к статье: Мячи FIFA
Спорт
Изображение к статье: Китаец-модник
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ремонт дорог
Бизнес
Изображение к статье: Кадр из трейлера фильма "Сердце зверя"
Культура &
Изображение к статье: Чай.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео