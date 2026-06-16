Латвия ежегодно экспортирует и импортирует около миллиона тонн отходов. Однако, как утверждает газета «Latvijas Avīze», часть перевозок может существовать лишь на бумаге, позволяя недобросовестным предпринимателям зарабатывать миллионы евро и обходить систему контроля.

Торговля отходами давно стала заметной частью внешней торговли Латвии.

Согласно данным Центрального статистического управления и Государственной службы охраны окружающей среды, через латвийскую границу ежегодно проходит около миллиона тонн различных отходов. В этот объём входят как экспортируемые, так и импортируемые материалы, предназначенные для переработки и повторного использования.

Основными направлениями движения отходов остаются Латвия и Литва.

Из Латвии в соседнюю страну в основном отправляются бумажная и картонная упаковка, металл, пластик, резина, отходы механической переработки и использованные катализаторы. В обратном направлении поступают пластиковая упаковка, металлолом, отходы нефтепродуктов и другие материалы.

На первый взгляд такой поток объясняется специализацией предприятий по переработке отходов. Например, в Латвии работает компания Nordic Plast, которая считается одним из крупнейших переработчиков пластика в Северной Европе.

Однако, как сообщает «Latvijas Avīze», часть операций может скрывать гораздо менее прозрачную схему. По данным издания, некоторые предприниматели используют систему трансграничных перевозок отходов для оформления фиктивных поставок. Формально отходы пересекают границу и направляются на переработку, однако фактически могут не доходить до конечного пункта назначения, указанного в документах.

Если такая практика действительно существует, государство недополучает значительные суммы налоговых поступлений, тогда как участники схемы получают сотни евро прибыли с каждой неправильно задекларированной тонны отходов.

Речь идёт о рынке, где даже небольшие отклонения могут превращаться в крупные суммы. При объёмах перевозок в сотни тысяч тонн потенциальные потери бюджета могут исчисляться миллионами евро.

Издание также обращает внимание на роль контролирующих органов. По мнению авторов публикации, возможность декларировать перемещение отходов преимущественно на основании документов создаёт риски для злоупотреблений и вызывает вопросы у добросовестных участников рынка.

Проблема носит не только латвийский характер. Ежегодно внутри Европейского союза перевозится около 67–70 миллионов тонн отходов. Ещё более 35 миллионов тонн отправляются за пределы ЕС, главным образом в Турцию. По оценкам различных международных структур, от 15% до 30% таких перевозок могут иметь признаки нарушений законодательства.

Незаконные операции с отходами всё чаще рассматриваются как одна из наиболее прибыльных сфер экологической преступности. На это ранее обращала внимание и Служба финансовой разведки Латвии в своём докладе о рисках отмывания денег, связанных с преступлениями против окружающей среды.

По мере роста рынка переработки отходов и перехода Европы к циркулярной экономике значение контроля за перемещением мусора будет только увеличиваться. Вопрос заключается в том, насколько эффективно государственные органы способны отслеживать реальные маршруты отходов, а не только документы, сопровождающие их перевозку.