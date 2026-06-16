Празднование 825-летия Риги растянется почти на весь август. Жителей и гостей столицы ждут концерты, фестивали, спортивные события, уличные представления и масштабное шоу с участием болида Formula 1.

Рига готовится отметить своё 825-летие одной из самых масштабных праздничных программ последних лет. Мероприятия стартуют уже 1 августа и будут проходить практически каждые выходные месяца, охватывая как центр города, так и различные районы столицы.

Открытие праздника состоится на левом берегу Даугавы — в парке Победы. Гостей ждут концерты, творческие мастерские, спортивные активности, гастрономическая зона и выступления молодых музыкантов. Завершится день концертом Айи Андреевой и совместным проектом Gustavo с оркестром «Rīga».

В последующие недели программа продолжится спектаклем «Бунтарская Рига» на Домской площади, праздником Правого берега в Гризинькалнсе и концертом электронной музыки на Ратушной площади.

Главные торжества пройдут 15 августа. В этот день праздничные площадки разместятся на набережной 11 Ноября, в Старой Риге, Верманском саду, Эспланаде, парке Узварас и других местах города.

Центральным событием станет программа «Открой Ригу! Код: 825!» на набережной 11 Ноября. Перед зрителями выступят «Auļi», «Citi zēni», Озолс, «Sudden Lights», Shipsea, Айя Андреева и другие популярные латвийские артисты. После концертов над Даугавой пройдёт масштабное лазерное, фонтанное и видеошоу, а затем праздник продолжится до поздней ночи вместе с диджеями.

Особое внимание организаторы уделяют разнообразию программы. В Старой Риге появятся уличные музыканты, мимы, артисты пантомимы и театра движения. На Домской площади будет работать ярмарка ремесленников со всей Латвии.

Для семей с детьми отдельную программу подготовят в парке Прбеды. Там выступят уличные артисты из нескольких европейских стран, пройдут спектакли, игры и развлекательные мероприятия.

Любителей спорта ждут традиционный баскетбольный турнир «Матч берегов» и «Рижский футбольный фестиваль», которые соберут сотни участников.

Одним из самых ожидаемых событий может стать Red Bull Showrun. В рамках шоу жители Латвии впервые смогут увидеть настоящий болид Formula 1 команды Red Bull. Также запланированы показательные выступления по дрифту, ралли и MotoGP. В мероприятии примет участие латвийский гонщик Мартиньш Сескс.

Для многих рижан именно это событие может стать одной из главных новинок праздника, поскольку подобные шоу мирового уровня в Латвии проходят крайне редко.

Праздничная программа не ограничится серединой августа. В течение всего месяца в различных парках города будут проходить концерты проекта «Музыкальные парки», а в Саркандаугаве состоится месяц уличного искусства.

Завершится праздничный месяц 29 августа открытием нового Центра традиционной культуры и ремёсел в Старой Риге, международным фестивалем воздушных змеев и традиционной Ночью древних огней на пляже Вакарбуллю.

Девизом юбилейного праздника станет «Открой Ригу! Код: 825!».

Организаторы рассчитывают, что программа 825-летия станет не только главным городским событием лета, но и привлечёт в столицу тысячи гостей из других регионов Латвии и из-за рубежа.