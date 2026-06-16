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Стране ЕС грозит рекордная нехватка работников: дефицит кадров превысит 4 миллиона человек 2 297

В мире
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стране ЕС грозит рекордная нехватка работников: дефицит кадров превысит 4 миллиона человек

Немецкие экономисты ухудшили прогноз по рынку труда страны. По их оценкам, уже через десять лет Германии будет не хватать более четырёх миллионов работников, а одной из главных причин станет массовый выход на пенсию поколения бэби-бумеров.

Институт немецкой экономики (IW) в Кёльне пересмотрел прогноз дефицита рабочей силы в Германии. Согласно новым расчётам, к 2036 году нехватка кадров может достичь 4,3 миллиона человек.

Это значительно больше прежней оценки. Ещё в прошлом году эксперты прогнозировали дефицит на уровне около трёх миллионов работников.

Основной причиной ухудшения ситуации называют массовый выход на пенсию представителей поколения бэби-бумеров — людей, родившихся в период с 1954 по 1969 год. К этой возрастной группе относятся почти 20 миллионов жителей Германии, пишет DW.

Около четверти из них уже достигли пенсионного возраста. Остальные будут постепенно уходить с рынка труда до 2036 года.

При этом молодое поколение не сможет полностью компенсировать потерю работников. По данным исследователей, численность трудоспособного населения страны сократится примерно на 7% и составит около 51 миллиона человек.

Эксперты отмечают, что демографические изменения происходят быстрее, чем ожидалось ранее. На этом фоне Германия рискует столкнуться с серьёзными проблемами в экономике и социальной сфере.

«Уже через несколько лет экономике будет не хватать работников для поддержания нынешнего уровня благосостояния и существующей модели социального государства», — заявил эксперт Института немецкой экономики Хольгер Шефер.

По его мнению, для смягчения последствий необходимо стимулировать более продолжительную трудовую деятельность граждан и активнее привлекать квалифицированных специалистов из-за рубежа.

Одновременно институт ухудшил прогноз по общей численности населения Германии. Если ранее ожидалось, что к 2040 году в стране будут проживать около 85 миллионов человек, то теперь прогноз снижен до 82 миллионов.

Экономисты предупреждают, что без дополнительных мер нехватка работников может затронуть практически все отрасли — от промышленности и строительства до здравоохранения и сферы социальных услуг.

Старение населения становится одним из главных вызовов для крупнейшей экономики Европы. Чтобы избежать масштабного кадрового кризиса, Германии придётся одновременно повышать занятость среди собственных граждан и активнее бороться за квалифицированных работников на международном рынке труда.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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