В ночь на вторник в Москве после атаки беспилотников произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе в районе Капотня. Из-за воздушной тревоги временно прекращали работу все четыре аэропорта российской столицы.

Москва вновь подверглась одной из крупнейших за последнее время атак беспилотников.

По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в результате ночного налёта украинских дронов возник пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в районе Капотня. Российские власти утверждают, что пострадавших нет.

Собянин также заявил, что системы противовоздушной обороны якобы уничтожили 60 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. При этом официальной информации о количестве аппаратов, достигших своих целей, не приводится.

Одним из наиболее заметных последствий атаки стала временная остановка работы всех четырёх московских аэропортов — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского. Ограничения были введены ночью, однако утром воздушные гавани постепенно вернулись к обычному режиму работы.

Московский нефтеперерабатывающий завод считается одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры российской столицы. Ранее власти Москвы сообщали, что предприятие обеспечивает более 40% потребностей города в топливе. Именно поэтому подобные объекты регулярно становятся одной из целей украинских ударов по территории России.

Для обычных жителей последствия таких атак чаще всего проявляются через ограничения работы аэропортов, перебои в транспортном сообщении и усиленные меры безопасности.

Это уже не первый случай атаки на предприятие в Капотне. Предыдущий удар по заводу был зафиксирован 17 мая. Тогда, по данным российских властей, пострадали 12 человек, большинство из которых являлись сотрудниками предприятия.

Одновременно с событиями в Москве украинские беспилотники атаковали и другие объекты на территории России. Ранее сообщалось, что в ту же ночь пожар возник на нефтебазе в Краснодарском крае.

На фоне продолжающейся войны объекты нефтяной и энергетической инфраструктуры остаются одними из наиболее уязвимых целей по обе стороны линии конфликта.

Атака на московский нефтеперерабатывающий завод стала очередным эпизодом продолжающейся кампании ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Масштаб ущерба и влияние инцидента на работу предприятия российские власти пока не уточняют.