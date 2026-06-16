Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным возможность втягивания Беларуси в войну против Украины. По его словам, российский лидер считает такой сценарий невыгодным и опасным.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин не заинтересован во вступлении Беларуси в войну против Украины, поскольку это принесло бы больше проблем, чем преимуществ. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Al Arabiya English.

Отвечая на вопрос о возможном новом наступлении на Украину с территории Беларуси, Лукашенко подчеркнул, что подобные темы обсуждались с российским президентом неоднократно, однако разговоры касались скорее недопущения расширения конфликта.

«Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война между Украиной и Россией перекинулась на территорию Беларуси. И я могу дословно повторить слова президента России: "Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-либо качестве в этот конфликт неприемлемо. Это принесёт больше вреда, чем пользы"», — заявил Лукашенко.

По его словам, одной из причин является уязвимость Беларуси с военной точки зрения.

«Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические центры окажутся под ударом. Как заявляют украинские военные, у них уже определены сотни целей на территории Беларуси», — сказал он.

Вторым фактором Лукашенко назвал отношение белорусского общества к войне.

По его утверждению, большинство граждан страны не поддерживают участие Беларуси в вооружённом конфликте, поскольку это неизбежно приведёт к человеческим потерям.

Третьей причиной он считает значительное увеличение линии фронта.

«Если бы наступление на Киев велось с территории Беларуси, линия фронта увеличилась бы примерно на полторы тысячи километров вдоль всей белорусско-украинской границы. Ни мы, ни Россия в нынешних условиях не смогли бы обеспечить её полноценную защиту», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко также предположил, что подобное развитие событий могло бы привести к ещё большему вовлечению стран НАТО в конфликт.

«Тогда война приобрела бы совершенно новое качество. Это уже было бы противостояние Беларуси и России с блоком НАТО. Хотя нельзя исключать и других вариантов развития событий», — заявил он.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли Украине опасаться действий Беларуси, Лукашенко заверил, что для таких опасений нет оснований.

«Абсолютно нечего бояться. Это знают и украинские военные, и народ Украины. Тема искусственно подогревается по политическим причинам», — сказал он.

Заявления Лукашенко прозвучали на фоне продолжающейся войны в Украине и регулярных обсуждений возможного расширения конфликта. Белорусский лидер утверждает, что Минск не заинтересован в открытии нового фронта и считает такой сценарий крайне рискованным как для Беларуси, так и для России.