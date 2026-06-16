Джонни Депп представил новую работу из своей художественной коллекции и сопроводил её философской фразой о времени, свете и настоящих ценностях. В последние годы живопись занимает в жизни голливудской звезды всё более важное место, превращаясь из хобби в полноценную творческую карьеру.

Джонни Депп представил публике новую картину и сопроводил её лаконичной, но глубокой подписью: «Время проходит, свет меняется. Но некоторые вещи, самые важные вещи, остаются».

Именно этой фразой актёр анонсировал очередную работу из своей художественной коллекции, которая была показана публике накануне.

Хотя миллионы поклонников знают Деппа прежде всего как актёра и музыканта, рисованием он увлекается уже много лет. Сам артист неоднократно рассказывал, что начал заниматься изобразительным искусством задолго до того, как оказался в Голливуде, и всегда воспринимал творчество как способ выразить свои эмоции и переживания.

За последние несколько лет это увлечение превратилось в отдельное направление его деятельности. В 2022 году дебютная серия работ Friends & Heroes («Друзья и герои»), посвящённая людям, вдохновлявшим Деппа на протяжении жизни, была полностью распродана всего за несколько часов. Коллекция принесла актёру многомиллионный доход и вызвала большой интерес среди коллекционеров.

После этого Депп представил ещё несколько художественных проектов. Среди них — серия Tarot, вдохновлённая символикой карт Таро, а также коллекция Yesterday's Flowers («Вчерашние цветы»), посвящённая памяти, близким людям и размышлениям о времени.

Несмотря на активную работу в киноиндустрии, Депп не оставляет живопись. Он продолжает сниматься в фильмах, работает над режиссёрскими проектами и готовит новые роли, однако художественное творчество остаётся важной частью его жизни.

Подтверждением серьёзности его намерений стала масштабная выставка A Bunch of Stuff, открывшаяся в Нью-Йорке в 2024 году. В экспозицию вошли десятки работ, созданных актёром в разные периоды жизни.

Для Джонни Деппа живопись давно перестала быть просто увлечением. Сегодня она стала ещё одним способом рассказать о себе, своих чувствах и взгляде на мир. Судя по интересу публики и успеху выставок, художник Депп вызывает не меньший интерес, чем актёр Депп.