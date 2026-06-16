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Не кино и не музыка: Джонни Депп всерьёз увлёкся новым делом 0 101

Люблю!
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джони Депп.

Джонни Депп представил новую работу из своей художественной коллекции и сопроводил её философской фразой о времени, свете и настоящих ценностях. В последние годы живопись занимает в жизни голливудской звезды всё более важное место, превращаясь из хобби в полноценную творческую карьеру.

Джонни Депп представил публике новую картину и сопроводил её лаконичной, но глубокой подписью: «Время проходит, свет меняется. Но некоторые вещи, самые важные вещи, остаются».

Именно этой фразой актёр анонсировал очередную работу из своей художественной коллекции, которая была показана публике накануне.

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Хотя миллионы поклонников знают Деппа прежде всего как актёра и музыканта, рисованием он увлекается уже много лет. Сам артист неоднократно рассказывал, что начал заниматься изобразительным искусством задолго до того, как оказался в Голливуде, и всегда воспринимал творчество как способ выразить свои эмоции и переживания.

За последние несколько лет это увлечение превратилось в отдельное направление его деятельности. В 2022 году дебютная серия работ Friends & Heroes («Друзья и герои»), посвящённая людям, вдохновлявшим Деппа на протяжении жизни, была полностью распродана всего за несколько часов. Коллекция принесла актёру многомиллионный доход и вызвала большой интерес среди коллекционеров.

После этого Депп представил ещё несколько художественных проектов. Среди них — серия Tarot, вдохновлённая символикой карт Таро, а также коллекция Yesterday's Flowers («Вчерашние цветы»), посвящённая памяти, близким людям и размышлениям о времени.

Несмотря на активную работу в киноиндустрии, Депп не оставляет живопись. Он продолжает сниматься в фильмах, работает над режиссёрскими проектами и готовит новые роли, однако художественное творчество остаётся важной частью его жизни.

Подтверждением серьёзности его намерений стала масштабная выставка A Bunch of Stuff, открывшаяся в Нью-Йорке в 2024 году. В экспозицию вошли десятки работ, созданных актёром в разные периоды жизни.

Для Джонни Деппа живопись давно перестала быть просто увлечением. Сегодня она стала ещё одним способом рассказать о себе, своих чувствах и взгляде на мир. Судя по интересу публики и успеху выставок, художник Депп вызывает не меньший интерес, чем актёр Депп.

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#выставка #живопись #Джонни Депп #творчество
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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