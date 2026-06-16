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Украинцы прорываются в Латгалию: начаты уголовные процессы 2 723

Наша Латвия
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница
ФОТО: saeima.lv

В понедельник в Аугшдаугавском и Резекненском краях пограничники в сотрудничестве с Госполицией задержали трех перевозчиков нелегальных мигрантов, сообщили в Государственной пограничной охране (ГПО).

В Эзерниекской волости полицейские остановили для проверки два автомобиля "Volvo", которыми управляли граждане Литвы и Украины, а в Скрудалиенской волости - автомобиль "Volkswagen", которым управлял гражданин Украины.

При проверке автомобилей в одном случае были обнаружены четыре человека, во втором - три, а в третьем - шесть человек без действующих проездных документов, виз и видов на жительство, которые ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

В отношении перевозчиков начаты уголовные процессы.

13 человек были доставлены обратно на границу с Беларусью.

В понедельник ГПО предотвратила 40 попыток нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу.

Всего в этом году от незаконного пересечения государственной границы удержан уже 5741 человек.

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#Украина #Латвия #миграция #контрабанда #Беларусь
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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