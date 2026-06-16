Первые результаты новых мониторинговых работ в латвийских школах показали, что учащиеся 3-х и 6-х классов уверенно справляются с базовыми заданиями, однако испытывают заметные трудности при решении более сложных и комплексных задач.

Речь идет о первом в истории Латвии масштабном мониторинге, проведенном среди учащихся 3-х и 6-х классов. Его цель — не выставление оценок, а проверка того, насколько дети умеют применять полученные знания на практике и какие навыки им необходимо развивать дальше.

Как показали результаты, школьникам лучше всего удаются задания, где нужно найти конкретную информацию, определить факты, выполнить простые вычисления или прочитать данные на несложных диаграммах. Гораздо сложнее оказались задания, требующие анализа информации, обоснования своей позиции, формулирования выводов и одновременного использования нескольких источников данных.

Особое внимание специалисты обращают на результаты шестиклассников по математической и естественно-научной грамотности. Средний показатель по математике составил 38%, по естественным наукам — 35%. При этом уровень текстовой грамотности оказался выше — 58%.

У третьеклассников результаты распределились следующим образом: текстовая грамотность — 47%, математическая — 56%, естественно-научная — 49%.

В Министерстве образования и науки подчеркивают, что проверяемые навыки являются основой для дальнейшего обучения. Например, ученикам 6-х классов предлагалось решать задачи, связанные с планированием семейного бюджета, а также выбирать подходящие измерительные приборы для различных практических ситуаций.

Полученные данные планируется использовать для совершенствования образовательной системы. Они помогут самоуправлениям и школам определить направления методической работы, выявить учащихся, которым требуется дополнительная поддержка, а также организовать дополнительные занятия, учебные группы или летние программы.

В министерстве отдельно отмечают, что результаты мониторинга нельзя напрямую сравнивать с текущими оценками или итогами централизованных экзаменов. Если обычные контрольные чаще проверяют усвоение конкретной темы, то мониторинговые работы направлены на оценку способности применять знания в реальных жизненных ситуациях.