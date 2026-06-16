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Лукашенко: военного решения конфликта на Украине нет. Но я знаю, как его решить... 0 618

В мире
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лукашенко

В интервью телеканалу Al Arabiya English белорусский лидер сравнил российско-украинский конфликт с ближневосточным и подчеркнул, что проблемы, которые привели к возникновению этих конфликтов, «могут быть решены только за столом переговоров».

«Поэтому надо одуматься, взять голову в руки», — призвал глава государства. — «Нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем — Лукашенко, Путин и Зеленский — и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта».

Лукашенко заметил, что «нужно использовать любые шаги для того, чтобы через компромисы достичь мирного соглашения надолго», но если политики осознают, что настал тупик, «дальше будет эскалация и еще худшая будет ситуация».

Лукашенко также назвал абсолютно недопустимым сценарий, в котором конфликт Украины с Россией распространяется на территорию Белоруссии.

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#Путин #Лукашенко #Украина #Зеленский #переговоры #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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