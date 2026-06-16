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Минфин обещает до конца года освоить до 95% еврофондов 0 33

Политика
Дата публикации: 16.06.2026
LETA
Изображение к статье: Пачки евробанкнот
ФОТО: LETA

Темп освоения фондов Европейского союза (ЕС) в Латвии ускоряется, и до конца года может быть освоено до 95%, сообщили представители Министерства финансов на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям, информируя о прогрессе в освоении средств ЕС.

По данным Минфина, за первые пять месяцев 2026 года прогресс по освоению средств из фондов ЕС превышает показатели за соответствующий период прошлого года. В этом году, по завершении реализации плана Фонда восстановления, для экономического роста в целом прогнозируется потенциал бюджетных расходов в размере более 1,4 млрд евро.

В плановом периоде 2021-2027 годов проекты с софинансированием из фондов ЕС вошли в интенсивную фазу реализации, сообщает Минфин. К июню этого года был объявлен или завершен отбор проектов на сумму 4,1 млрд евро, что составляет 97% доступного финансирования, а договоры заключены на сумму 3,1 млрд евро, или 74%.

По прогнозам Минфина, к концу 2026 года в стадии реализации проектов будет находиться около 90% общего финансирования в размере 4,2 млрд евро, с возможностью достичь показателя в 95%.

В апреле в Европейскую комиссию были поданы платежные запросы на 64 млн евро, а общий объем промежуточных платежей достиг 791 млн евро. Таким образом, Латвия обеспечила установленный на этот год минимальный объем декларируемых расходов, превысив цель на 2% и предотвратив риски потери финансирования.

Весной в Кабинете министров, а позже и в Европейской комиссии были утверждены поправки к программе фондов ЕС, которые предусматривают дополнительное финансирование для завершения реконструкции Латвийского онкологического центра. Также перераспределено 51,9 млн евро на проекты с высокой степенью готовности, в том числе 25,5 млн евро - для развития предпринимательства и производства в сфере обороны.

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#Минфин #Латвия #предпринимательство #фонды ЕС #реконструкция
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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