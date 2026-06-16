На прошлой неделе медведя заметили в волости Билска, а сегодня региональное издание “Ziemeļlatvija” получило сообщение о появлении хищника в волости Каркю Валкского края, пишет nasha.lv.

По словам очевидцев, одна из семей во время завтрака услышала встревоженный лай собаки. Хозяева вышли во двор и увидели медведя, который, встав на задние лапы, ломился в клетки с кроликами. До этого зверь успел разорить загон с курами.

Испуг был серьёзным.

Хозяин дома начал громко кричать, и, к счастью, медведь отреагировал на шум, после чего направился в сторону соседнего дома. “Впервые в жизни вижу дикого медведя. От дома до кроличьих клеток не больше 30 метров. Мы живём не так уж близко к лесу.

Хотели с внучкой пойти собирать лесную землянику, но теперь страшно идти в лес, если медведь приходит прямо во двор”, — рассказала свидетельница происшествия Аусма.

Как сообщал портал Nasha.lv, на днях хищника заметили в районе Седского болота возле смотровой вышки. Сообщение вызвало активное обсуждение в соцсетях: одни пользователи отнеслись к новости с юмором, "умники" напомнили, что человек сам вторгается в естественную среду обитания диких животных.

Как писал Bb.lv, В последнее время в Латвии всё чаще фиксируются сообщения о появлении медведей, в том числе вблизи населённых пунктов и популярных природных зон. Специалисты отмечают, что такие встречи становятся более регулярными, поэтому жителям и туристам важно знать правила поведения при возможном контакте с диким хищником.

При встрече с медведем главное — не паниковать и не пытаться приблизиться к животному. Рекомендуется медленно и спокойно отступать, не поворачиваясь к зверю спиной и не делая резких движений. Нельзя убегать или пытаться его спугнуть громкими криками.

Если медведь заметил человека, важно сохранять спокойствие и постепенно увеличивать дистанцию. В случае опасной ситуации следует немедленно звонить по номеру 112.