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В Греции папоротник цветет пышнее? - В какие страны жители Латвии чаще всего отправляются на Лиго 0 7

Lifenews
Дата публикации: 16.06.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Женщина в шезлонге у бассейна

Туры на длинные выходные по случаю праздников Лиго и Янова дня в Латвии практически полностью распроданы. Об этом агентству LETA сообщили опрошенные туроператоры.

Руководитель отдела продаж латвийской компании Novatours Лиана Пудуле-Индане рассказала, что к середине июня почти все туры на праздничные дни уже выкуплены. При этом ещё доступны отдельные места на направления в Черногорию, Болгарию и Турцию.

По её словам, среди наиболее востребованных направлений нет одного явного лидера. Жители Латвии активно выбирают греческие острова Корфу и Крит, курорты Испании в окрестностях Барселоны и Малаги, а также Кипр.

Пудуле-Индане отметила, что ситуация на Ближнем Востоке пока не оказывает заметного влияния на спрос на летние путешествия, поскольку страны этого региона традиционно более популярны зимой. Однако рост цен на топливо уже приводит к подорожанию туров, поэтому туристы стали внимательнее подходить к выбору поездок. В целом объёмы продаж летних туров в компании остаются на уровне прошлого года.

Председатель правления компании Tez Tour Роланд Биргелис сообщил LETA, что спрос на поездки в период с 20 по 27 июня оказался очень высоким. Практически все туры на эти даты уже распроданы, а свободные места сохранились лишь на отдельные программы в Калабрии и на полуострове Пелопоннес, причём их количество крайне ограничено.

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#туризм #Латвия #путешествия #отпуск #лето
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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