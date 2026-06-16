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«Так глубоко переживала, что вылила на него ушат помоев»: Адвокат семьи Яниса Тиммы жестко обвинила Седокову 0 141

Lifenews
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Анна Седокова и Янис Тимма
ФОТО: Instagram

Конфликт между семьёй покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и его бывшей супругой Анной Седоковой получил новое продолжение. Адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова опубликовала эмоциональное заявление, в котором подвергла критике высказывания певицы о переживаниях после смерти бывшего мужа.

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова разместила в своём Telegram-канале резкий комментарий после участия Анны Седоковой в телешоу «Мастер игры». Поводом стали слова певицы о том, что она тяжело переживала смерть бывшего супруга и столкнулась с негативной реакцией общества после трагедии. В ответ Гаврилова заявила, что после смерти спортсмена Седокова якобы давала следствию показания о поведении бывшего мужа.

«Через 4 дня после трагедии гражданка Седокова под протокол заверяла следствие, что была жертвой абьюза со стороны бывшего мужа, который её терроризировал, угрожал и даже обокрал её в её собственном доме! Но на предложение следователей написать по этому поводу заявление "убитая горем" вдовица ответила великодушным отказом!» — написала адвокат.

Гаврилова также подвергла сомнению искренность публичных заявлений певицы о переживаниях после смерти Тиммы.

«Оказывается, тонкая и звонкая глубоко в душе переживает потерю близкого человека! Так глубоко переживала, что сразу после смерти "близкого человека" вылила на него ушат помоев!» — говорится в публикации.

Кроме того, адвокат резко высказалась о продолжающемся общественном внимании к Седоковой и её появлении в медиапространстве.

«Поверьте, Вы по-прежнему отрицательный герой, и имя Ваше воспринимается как нарицательное!» — заявила Гаврилова.

В публикации также содержатся утверждения о причинах трагедии, которые отражают личную позицию адвоката семьи спортсмена.

«Прекратите лить розовые сопли — "это был его выбор", "это от большой любви" и прочий бред! Человека уничтожила не любовь, а предательство того, кого он считал святее и роднее всех на свете!» — написала она.

Сама Седокова на момент публикации не комментировала новые заявления адвоката.

История отношений певицы и латвийского баскетболиста остаётся предметом общественного внимания уже несколько лет. Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. В конце 2024 года супруги официально развелись. После развода стало известно о смерти спортсмена. Его гибель была квалифицирована как самоубийство.

После трагедии между родственниками Тиммы и Седоковой начался затяжной конфликт, который продолжается до сих пор. Семья баскетболиста, включая его мать и бывшую супругу Сану Ошу, ранее обращалась в правоохранительные органы. Кроме того, родственники пытаются оспорить брачный договор бывших супругов, согласно которому имущество после развода перешло Седоковой.

Юридические разбирательства по этому делу продолжаются.

Пока стороны продолжают обмениваться обвинениями в публичном пространстве, окончательные ответы на спорные вопросы предстоит дать следствию и суду.

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#трагедия #развод #певица #семейные отношения
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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