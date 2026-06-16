Сегодня, 16 июня, общественная организация “Gribu palīdzēt bēgļiem” установит две надгробные таблички на могилах людей, погибших после пересечения латвийско-белорусской границы и похороненных как неопознанные.

Работы пройдут на кладбищах Защирина в волости Эзерниеки Краславского края и Гринвалде в Шедерской волости.

По данным организации, с октября 2023 года по апрель 2026 года на территории Латвии после пересечения границы с Беларусью погибли 11 человек, личности которых установить не удалось. Захоронение таких людей обеспечивают самоуправления, однако дальнейшее благоустройство могил обычно не проводится.

В обществе “Gribu palīdzēt bēgļiem” считают важным сохранить места захоронения, чтобы в будущем родственники погибших могли найти могилы своих близких и почтить их память. Для этого организация сотрудничает с местными самоуправлениями и занимается благоустройством захоронений.

Подобная работа ведётся уже не первый год. В ноябре 2024 года первые две памятные таблички были установлены на Старом Силенском кладбище в Аугшдаугавском крае, а в июне 2025 года ещё семь табличек появились на кладбище Защирина. В этом году памятные знаки установят на могилах двух женщин, похороненных в мае прошлого года.

Все расходы на изготовление и установку надгробных табличек покрываются за счёт пожертвований жителей и сторонников организации.