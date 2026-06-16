Более высокие концентрации веществ фиксировали у людей с раком молочной железы.

Рак может давать длинный перечень неспецифических симптомов, поэтому болезнь бывает так сложно обнаружить на ранних стадиях.

Однако случай девушки по имени Кейт особенно необычный. Она уверена, что узнала о своем диагнозе благодаря специфическому запаху.

«Гнилая древесина»

Как рассказала Кейт в своем видео для соцсетей, она имеет очень чуткое обоняние. Поэтому о раке она узнала прежде, чем врачи озвучивали ей диагноз.

Неприятный аромат девушка чувствовала на своей одежде и простынях даже после нескольких стирок.

Этот запах был похож на «влажную, гниющую древесину с небольшим ароматом корицы».

Когда девушка отправилась к врачу, тот нашел у нее неходжкинскую лимфому — злокачественное поражение лимфатической системы.

После терапии запах исчез. Однако через пару месяцев он вернулся, и у Кейт нашли рак щитовидной железы.

Что говорят врачи

В комментариях к ролику Кейт многие пользователи писали, что тоже сталкивались со странным сладковатым запахом, когда болели раком.

У ученых есть объяснение этому процессу. Рак действительно может влиять на запах тела. Дело в том, что злокачественные опухоли провоцируют выработку летучих органических соединений, в том числе полиаминов.

Полиамины имеют резкий и неприятный аромат, который чувствуют и люди, и животные. У онкобольных в моче и крови нередко обнаруживают эти соединения.

Более высокие концентрации летучих органических веществ фиксировали у людей с раком молочной железы, легких, простаты и мочевого пузыря.

Кроме того, необычный аромат может быть связан с изъявленной опухолью. Это новообразование, в центре которого образовалась язва из-за разрушения тканей.

А еще процесс терапии тоже может заставлять человека чувствовать странные запахи. Дело в том, что химиотерапевтические препараты могут менять обоняние и влиять на аромат выделений, пишет издание New York Post.