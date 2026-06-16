Одолжить другу несколько десятков евро или отказать, чтобы сохранить отношения? Такой вопрос вызвал оживлённую дискуссию среди пользователей латвийского сегмента соцсети Threads. Многие признались, что после неудачных займов потеряли друзей, а некоторые теперь дают деньги в долг только самым близким родственникам.

Автор обсуждения рассказал, что раньше без особых сомнений помогал знакомым финансово, однако после нескольких неприятных случаев изменил своё отношение. По его словам, несколько друзей и приятелей перестали общаться после того, как не вернули одолженные деньги.

“Должники. Сейчас у меня всё нормально, без каких-либо проблем. Если нужно — могу одолжить сколько угодно, но только самым близким: брату, сестре, родителям. А знакомым или друзьям даже 20 евро не хочется давать — потому что я потерял примерно трёх хороших друзей и нескольких приятелей из-за того, что одалживал деньги, а их потом не возвращали. Был даже один очень хороший друг… ну, я думал, что он хороший, — пусть уже оставит эти деньги себе, но в итоге он стал избегать общения и был постоянно «очень занятым», и так дружба исчезла навсегда. А как у вас — даёте деньги в долг?”, – написал мужчина, прикрепив фото переписки с одним из должников.

Запись гласит:

“Привет, можешь перечислить мне 700 евро на счет. Через два дня отдам. О той 1000 евро помню. Отдам наличными, когда буду в Латвии”.

Как пишет автор публикации, мораль истории в том, что вместе с невозвращёнными деньгами ты теряешь друга. “Даже если тебе не жалко сам долг, должник меняется — становится занятым, у него нет времени встретиться и т.д”.

Под публикацией десятки пользователей поделились похожими историями. Одни считают, что деньги в долг можно давать только ту сумму, с которой морально готовы расстаться навсегда. Другие признаются, что принципиально не занимают и не одалживают друзьям, чтобы не ставить дружбу под угрозу.

“Я один раз — одолжила 500 € примерно 5 лет назад «хорошему» другу, он пропал, и я не получила обратно ни цента. Ещё 2 года назад он писал, что да, всё вернёт и т.д. Поэтому сейчас друзьям не одалживаю, только семье”, – пишет одна из пользовательниц.

“Только в Латвии, когда одалживаешь деньги, потом тебе ещё нужно объяснять, почему ты их хочешь вернуть”, – пишет еще один комментатор.

“Меня тоже недавно подвела. Как бы подруга — 20 €. Тянула время, у неё всё остальное было важнее, и в итоге пропала совсем. Хотя у неё жизненные условия лучше, чем у меня (более высокооплачиваемая работа). С апреля нет ни одного дня, чтобы я об этом не думала — эта ситуация меня изнутри «грызёт», и я ничего с этим поделать не могу”, – написала Сигне.

“Один раз я одолжил коллеге, который реально казался нормальным и адекватным человеком. Потом началось: “Сейчас не могу, трудные времена”. Я перешёл в другую фирму, через год встретил его: “Я не забыл, завтра переведу”. Прошло уже больше 5 лет, свои 500 евро я давно уже списал в “благотворительность”, – пишет Юстс.

“У меня один “друг” выпал из жизни из-за 5 евро. Он просто занял и всё — больше ни разу не выходил на связь. Насколько я понял, вот такая была цена 10 лет “дружбы”, – посетовал один молодой человек.

Некоторые комментаторы рассказали о знакомых, которые раньше исправно возвращали долги, но со временем начали избегать общения и придумывать оправдания. По словам пользователей, именно изменение отношения и отсутствие уважения часто становятся причиной конфликтов, а не сама сумма долга.

“Зависит от суммы. Если могу себе позволить, иногда одалживаю. Но у меня простой принцип: независимо от того, кому я одолжил — если меня «кинули» и не вернули, я не устраиваю из этого трагедию, виновного не жду за углом и не ломаю колени, но делаю себе ментальную заметку, и этот человек больше никогда ничего от меня не получит”, – делится своим опытом некий мужчина.

“В латовое время я одолжила 5 латов — не вернули. Через какое-то время снова попросили, я ответила, что у меня нет, и больше ничего не говорила про те 5 латов. Сейчас я одолжила подруге 30 фунтов три месяца назад, и через месяц, когда я спросила про свои деньги, она ответила: “Какие 30?” До сих пор не вернула и делает вид, что вообще ничего не должна”, – написала Мадара.

Встречались и положительные примеры. Часть участников обсуждения отметила, что в студенческие годы регулярно занимали друг другу небольшие суммы до зарплаты, и все обязательства выполнялись вовремя. Такие дружеские отношения сохранились до сих пор.

“Сразу после учёбы нас было несколько человек, которые при необходимости одалживали друг другу деньги до зарплаты. Речь, конечно, о небольших суммах. Все всё возвращали. Мы до сих пор остаёмся близкими друзьями”, – написал один комментатор.

“Я даю в долг только самым близким и лишь такую сумму, которую мне не жалко было бы не получить обратно. Я даю и стараюсь просто забыть, что вообще одалживал эти деньги. Поэтому суммы небольшие. Опыт показывает, что на крупные суммы лучше оформлять какую-то расписку — даже просто на обычном листе A4, чтобы другой человек подписал, а кто-то третий выступил свидетелем. Но у меня вокруг очень ответственные люди, и не было случаев, чтобы кто-то просил больше 400 евро, да и то — только по действительно серьёзной причине, без которой нельзя обойтись”, – поделилась своим опытом Солвита.

Среди самых популярных советов прозвучала фраза: «Одолжи только ту сумму, которую готов потерять». Многие участники дискуссии признались, что после негативного опыта теперь помогают деньгами исключительно членам семьи или самым близким друзьям.

“Последние несколько лет я одалживала деньги трём людям — хорошим знакомым, так называемым подругам. Одна попросила довольно крупную сумму, но сразу вернула её после зарплаты. А две другие — брали по 10 € время от времени и обе ничего не вернули, а одна даже заблокировала меня. Очень нужно тщательно фильтровать, кому именно даёшь в долг, но в будущем я больше так делать не буду”, – написала еще одна женщина.