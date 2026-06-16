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Никогда не давайте в долг друзьям - в сети развернулась бурная дискуссия 0 83

Наша Латвия
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: человек передает другому деньги

Одолжить другу несколько десятков евро или отказать, чтобы сохранить отношения? Такой вопрос вызвал оживлённую дискуссию среди пользователей латвийского сегмента соцсети Threads. Многие признались, что после неудачных займов потеряли друзей, а некоторые теперь дают деньги в долг только самым близким родственникам.

Автор обсуждения рассказал, что раньше без особых сомнений помогал знакомым финансово, однако после нескольких неприятных случаев изменил своё отношение. По его словам, несколько друзей и приятелей перестали общаться после того, как не вернули одолженные деньги.

“Должники. Сейчас у меня всё нормально, без каких-либо проблем. Если нужно — могу одолжить сколько угодно, но только самым близким: брату, сестре, родителям. А знакомым или друзьям даже 20 евро не хочется давать — потому что я потерял примерно трёх хороших друзей и нескольких приятелей из-за того, что одалживал деньги, а их потом не возвращали. Был даже один очень хороший друг… ну, я думал, что он хороший, — пусть уже оставит эти деньги себе, но в итоге он стал избегать общения и был постоянно «очень занятым», и так дружба исчезла навсегда. А как у вас — даёте деньги в долг?”, – написал мужчина, прикрепив фото переписки с одним из должников.

Запись гласит:

“Привет, можешь перечислить мне 700 евро на счет. Через два дня отдам. О той 1000 евро помню. Отдам наличными, когда буду в Латвии”.

Как пишет автор публикации, мораль истории в том, что вместе с невозвращёнными деньгами ты теряешь друга. “Даже если тебе не жалко сам долг, должник меняется — становится занятым, у него нет времени встретиться и т.д”.

Под публикацией десятки пользователей поделились похожими историями. Одни считают, что деньги в долг можно давать только ту сумму, с которой морально готовы расстаться навсегда. Другие признаются, что принципиально не занимают и не одалживают друзьям, чтобы не ставить дружбу под угрозу.

“Я один раз — одолжила 500 € примерно 5 лет назад «хорошему» другу, он пропал, и я не получила обратно ни цента. Ещё 2 года назад он писал, что да, всё вернёт и т.д. Поэтому сейчас друзьям не одалживаю, только семье”, – пишет одна из пользовательниц.

“Только в Латвии, когда одалживаешь деньги, потом тебе ещё нужно объяснять, почему ты их хочешь вернуть”, – пишет еще один комментатор.

“Меня тоже недавно подвела. Как бы подруга — 20 €. Тянула время, у неё всё остальное было важнее, и в итоге пропала совсем. Хотя у неё жизненные условия лучше, чем у меня (более высокооплачиваемая работа). С апреля нет ни одного дня, чтобы я об этом не думала — эта ситуация меня изнутри «грызёт», и я ничего с этим поделать не могу”, – написала Сигне.

“Один раз я одолжил коллеге, который реально казался нормальным и адекватным человеком. Потом началось: “Сейчас не могу, трудные времена”. Я перешёл в другую фирму, через год встретил его: “Я не забыл, завтра переведу”. Прошло уже больше 5 лет, свои 500 евро я давно уже списал в “благотворительность”, – пишет Юстс.

“У меня один “друг” выпал из жизни из-за 5 евро. Он просто занял и всё — больше ни разу не выходил на связь. Насколько я понял, вот такая была цена 10 лет “дружбы”, – посетовал один молодой человек.

Некоторые комментаторы рассказали о знакомых, которые раньше исправно возвращали долги, но со временем начали избегать общения и придумывать оправдания. По словам пользователей, именно изменение отношения и отсутствие уважения часто становятся причиной конфликтов, а не сама сумма долга.

“Зависит от суммы. Если могу себе позволить, иногда одалживаю. Но у меня простой принцип: независимо от того, кому я одолжил — если меня «кинули» и не вернули, я не устраиваю из этого трагедию, виновного не жду за углом и не ломаю колени, но делаю себе ментальную заметку, и этот человек больше никогда ничего от меня не получит”, – делится своим опытом некий мужчина.

“В латовое время я одолжила 5 латов — не вернули. Через какое-то время снова попросили, я ответила, что у меня нет, и больше ничего не говорила про те 5 латов. Сейчас я одолжила подруге 30 фунтов три месяца назад, и через месяц, когда я спросила про свои деньги, она ответила: “Какие 30?” До сих пор не вернула и делает вид, что вообще ничего не должна”, – написала Мадара.

Встречались и положительные примеры. Часть участников обсуждения отметила, что в студенческие годы регулярно занимали друг другу небольшие суммы до зарплаты, и все обязательства выполнялись вовремя. Такие дружеские отношения сохранились до сих пор.

“Сразу после учёбы нас было несколько человек, которые при необходимости одалживали друг другу деньги до зарплаты. Речь, конечно, о небольших суммах. Все всё возвращали. Мы до сих пор остаёмся близкими друзьями”, – написал один комментатор.

“Я даю в долг только самым близким и лишь такую сумму, которую мне не жалко было бы не получить обратно. Я даю и стараюсь просто забыть, что вообще одалживал эти деньги. Поэтому суммы небольшие. Опыт показывает, что на крупные суммы лучше оформлять какую-то расписку — даже просто на обычном листе A4, чтобы другой человек подписал, а кто-то третий выступил свидетелем. Но у меня вокруг очень ответственные люди, и не было случаев, чтобы кто-то просил больше 400 евро, да и то — только по действительно серьёзной причине, без которой нельзя обойтись”, – поделилась своим опытом Солвита.

Среди самых популярных советов прозвучала фраза: «Одолжи только ту сумму, которую готов потерять». Многие участники дискуссии признались, что после негативного опыта теперь помогают деньгами исключительно членам семьи или самым близким друзьям.

“Последние несколько лет я одалживала деньги трём людям — хорошим знакомым, так называемым подругам. Одна попросила довольно крупную сумму, но сразу вернула её после зарплаты. А две другие — брали по 10 € время от времени и обе ничего не вернули, а одна даже заблокировала меня. Очень нужно тщательно фильтровать, кому именно даёшь в долг, но в будущем я больше так делать не буду”, – написала еще одна женщина.

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#финансы #долги #социальные сети #отношения #дружба
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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