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Погода на троечку. Что обещают в среду латвийские синоптики 0 266

Наша Латвия
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ветер

В среду в Латвии сохранится облачная погода с умеренным ветром, прогнозируют синоптики.

И ночью, и днем небо будет преимущественно затянуто облаками, в Курземе ожидается более солнечная погода. Местами пройдут дожди, больше осадков будет ночью в Селии и Латгале.

Ночью прогнозируется западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +9...+14 градусов. Днем скорость ветра в порывах достигнет 9-14 метров в секунду, во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до +15...+20 градусов.

В Риге в первой половине ночи пройдет дождь, днем существенных осадков не прогнозируется, но небо в основном останется пасмурным. Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 13 метров в секунду.Температура воздуха составит от +12 градусов ночью до +19 градусов днем.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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