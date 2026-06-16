И ночью, и днем небо будет преимущественно затянуто облаками, в Курземе ожидается более солнечная погода. Местами пройдут дожди, больше осадков будет ночью в Селии и Латгале.

Ночью прогнозируется западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +9...+14 градусов. Днем скорость ветра в порывах достигнет 9-14 метров в секунду, во второй половине дня и вечером в Видземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до +15...+20 градусов.

В Риге в первой половине ночи пройдет дождь, днем существенных осадков не прогнозируется, но небо в основном останется пасмурным. Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 13 метров в секунду.Температура воздуха составит от +12 градусов ночью до +19 градусов днем.