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Сбивать дроны над Латвией станет дешевле - министр 0 56

Наша Латвия
Дата публикации: 16.06.2026
LSM.LV
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Ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево, заявил министр обороны Райвис Мелнис в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.

Райвис Мелнис подчеркнул, что иностранные дроны не должны залетать в воздушное пространство Латвии и их необходимо сбивать. Комментируя высказывания о том, что регулярно сбивать дроны дорогими ракетами было бы нецелесообразно, министр отметил, что в данный момент человеческую жизнь нельзя оценить в деньгах и нужно делать все, чтобы защитить жителей.

В то же время министр признал, что ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево. Он поблагодарил индустрию, производящую противодронные системы. Министр сообщил, что в настоящее время ведется тестирование этих систем и прилагаются усилия по их интеграции и размещению на границе, "чтобы можно было защищать и сбивать не дорогими ракетами, а в первую очередь использовать дешевые и эффективные противодронные системы нашей промышленности".

Как сообщал Bb.lv, 8 июня истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии из Франции сбили в Берзгальской волости Резекненского края залетевший на территорию Латвии дрон.

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#НАТО #Латвия #безопасность #оборона #дроны #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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