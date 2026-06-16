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Телеканал обвинил Маска в призывах к охоте на мигрантов, он пригрозил судом 0 40

В мире
Дата публикации: 16.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Илон Маск
ФОТО: Youtube

Американский предприниматель Илон Маск объявил об иске против немецкого телеканала ZDF. Поводом стал репортаж о ксенофобских протестах в Северной Ирландии, в котором Маска обвинили в призывах к охоте на мигрантов.

Американский предприниматель Илон Маск объявил о намерении подать в суд на немецкий общественно-правовой телеканал ZDF за освещение его высказываний в связи с ксенофобскими протестами в Северной Ирландии. "Против ZDF будут приняты правовые меры за его чудовищную ложь", - написал Маск в своей социальной сети X вечером в понедельник, 15 июня.

Поводом стала публикация немецкого публициста Юлиана Райхельта (Julian Reichelt), который раскритиковал репортаж ZDF, где утверждалось, что Маск якобы "призвал к охоте на мигрантов".

Что именно написал Илон Маск

На прошлой неделе Маск распространил в X публикации британского праворадикального активиста Томми Робинсона и председателя праворадикальной партии Restore UK Руперта Лоу.

Владелец X присоединился к призывам Робинсона выйти на протесты по всей Великобритании и написал своим 240 миллионам подписчиков: "Только если мы будем протестовать громко и неоднократно, что-то изменится."

Именно эту фразу ZDF интерпретировал как призыв к преследованию мигрантов - Райхельт назвал ZDF "крепостью лжи" и охарактеризовал обвинения в адрес Маска как "пропагандистскую ложь".

ZDF признал неточность

Позднее Райхельт опубликовал на X фотографию, предположительно содержащую ответ ZDF на его обвинения. В заявлении телеканала признавалось, что формулировка была "неточной и потому допускала неверное толкование".

Однако Райхельт отверг это объяснение, назвав произошедшее "откровенной ложью" и потребовав "разгромить" ZDF. В ответ на этот пост Илон Маск объявил о намерении подать в суд на немецкий телеканал.

Протесты в Белфасте

На прошлой неделе в окрестностях Белфаста в течение нескольких вечеров происходили ожесточенные протесты против мусульман, к которым призвали праворадикальные активисты. Полиция применяла водометы против участников акций, забрасывавших стражей порядка камнями. Поджигались автомобили и жилые дома.

Поводом для беспорядков стала публикация видеозаписи, на которой предполагаемый мигрант из Судана пытается отрезать голову ножом поверженному на землю мужчине.

Райхельт - главный редактор онлайн-портала Nius, который относят к правопопулистским изданиям. До осени 2021 года он занимал пост главного редактора газеты Bild.

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#Илон Маск #протесты #мигранты
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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