На распространяющихся в медиапространстве кадрах с саммита видно, как американский лидер приветствует Макрона, тратя на это около 3 секунд, а затем подходит к его супруге, обменивается с ней приветственными поцелуями в щеки и больше 10 секунд пожимает руку первой леди Франции, моментами пытаясь притянуть ее к себе.

Журналист Аарон Рупар написал: «Трамп пожимает руку Бриджит Макрон, изображая перетягивание каната».

«Хм, это немного неуместные жесты», — написал один из пользователей Сети.

«Почему он не отпускает ее руку, когда она хочет высвободиться?» — задался вопросом другой участник обсуждения.

Еще один пользователь также обратил внимание на поведение первой леди: «Она выглядела готовой отпустить руку примерно через пять секунд».

«Елки-палки! Почему Трамп держится за руки с первой леди Франции Брижит Макрон на глазах у ее мужа? Он на минуту подумал, что это Мелания?» — пишет другой комментатор.

В свою очередь, один из психологов объяснил, что таким долгим рукопожатием Трамп одновременно решает две задачи — утверждает свое доминирование и играет на грани флирта.