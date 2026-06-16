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Трамп на саммите G7 не отпускал руку этой женщины рекордные 13 секунд. Оказал честь или задоминировал? 0 45

В мире
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV

Рукопожатие президента США Дональда Трампа и жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на саммите G7 продлилось 13 секунд.

На распространяющихся в медиапространстве кадрах с саммита видно, как американский лидер приветствует Макрона, тратя на это около 3 секунд, а затем подходит к его супруге, обменивается с ней приветственными поцелуями в щеки и больше 10 секунд пожимает руку первой леди Франции, моментами пытаясь притянуть ее к себе.

Журналист Аарон Рупар написал: «Трамп пожимает руку Бриджит Макрон, изображая перетягивание каната».

«Хм, это немного неуместные жесты», — написал один из пользователей Сети.

«Почему он не отпускает ее руку, когда она хочет высвободиться?» — задался вопросом другой участник обсуждения.

Еще один пользователь также обратил внимание на поведение первой леди: «Она выглядела готовой отпустить руку примерно через пять секунд».

«Елки-палки! Почему Трамп держится за руки с первой леди Франции Брижит Макрон на глазах у ее мужа? Он на минуту подумал, что это Мелания?» — пишет другой комментатор.

В свою очередь, один из психологов объяснил, что таким долгим рукопожатием Трамп одновременно решает две задачи — утверждает свое доминирование и играет на грани флирта.

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#Дональд Трамп #g7 #дипломатия #этикет #переговоры #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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