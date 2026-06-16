Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что стране необходимо одновременно стимулировать рождаемость, поддерживать возвращение эмигрантов и ужесточать иммиграционную политику. По его мнению, массовый приток иностранной рабочей силы не способен решить долгосрочные демографические проблемы государства.

Выступая с ежегодным обращением в Сейме, президент Литвы Гитанас Науседа уделил особое внимание вопросам демографии, миграции и будущего страны.

Глава государства заявил, что Литва должна сохранять свою национальную идентичность и не рассчитывать исключительно на иммиграцию как способ компенсировать сокращение населения.

«Что бы ни случилось, Литва должна остаться литовской», — подчеркнул Науседа.

По его словам, стране необходима более строгая миграционная политика, включая более жёсткий контроль выдачи разрешений на временную работу иностранцам.

Одновременно президент призвал активнее поощрять возвращение литовцев, живущих за рубежом. Среди возможных мер он назвал развитие образования для диаспоры на литовском языке и создание более благоприятных условий для возвращения молодых семей с детьми.

Одной из главных долгосрочных проблем Литвы Науседа назвал низкую рождаемость. По его мнению, этот вопрос сегодня не менее важен для будущего страны, чем уровень доходов населения или доступ бизнеса к финансированию. Президент также призвал уделять больше внимания поддержке семей с детьми и формированию позитивного отношения к многодетным семьям.

Фактически речь идёт о поиске баланса между двумя задачами: обеспечить экономику необходимой рабочей силой и одновременно не допустить, чтобы демографические проблемы решались исключительно за счёт внешней миграции.

Науседа подверг критике прежнее правоцентристское правительство, заявив, что в последние годы власти слишком активно полагались на привлечение экономических мигрантов. При этом президент подчеркнул, что не выступает против иммиграции как таковой. По его словам, иностранные работники нужны литовской экономике, однако неконтролируемый рост миграции не может заменить системную демографическую политику.

Для улучшения ситуации глава государства предлагает расширять налоговые льготы для семей с детьми, улучшать доступность жилья и развивать регионы, обеспечивая там качественные государственные услуги, включая здравоохранение.

Демографическая тема остаётся одной из самых чувствительных для Литвы. Страна уже много лет сталкивается с низкой рождаемостью, старением населения и эмиграцией, что влияет как на рынок труда, так и на долгосрочное развитие экономики.

По мнению Науседы, решить демографические проблемы можно только сочетанием мер поддержки семей, стимулирования возвращения эмигрантов и более продуманной миграционной политики. Именно эти вопросы, по его словам, будут определять будущее Литвы в ближайшие десятилетия.