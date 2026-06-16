Евросоюз разрабатывает новые механизмы контроля за странами, которые вступят в объединение в будущем. В Брюсселе хотят исключить ситуацию, при которой новые члены смогут нарушать обязательства или блокировать важные решения ЕС.

Европейский союз работает над созданием системы защитных механизмов, которые будут применяться к новым государствам после их вступления в сообщество. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

По её словам, Еврокомиссия рассматривает различные варианты контроля, включая переходные периоды и специальные ограничения, которые будут действовать даже после получения страной статуса полноправного члена ЕС.

«Если новая страна-член соблюдает правила, никаких проблем не возникнет. Но если обязательства будут нарушаться, защитные механизмы сработают жёстко. Именно такую систему мы сейчас создаём», — подчеркнула Кос.

Урок Венгрии

Необходимость реформирования правил в Брюсселе объясняют опытом Венгрии. За последние годы правительство Виктора Орбана неоднократно блокировало принятие общеевропейских решений, в том числе связанных с санкциями против России и поддержкой Украины.

Из-за претензий к соблюдению принципов верховенства права и независимости судебной системы Евросоюз заморозил для Венгрии более 10 миллиардов евро финансирования.

В результате многие страны ЕС выступают за то, чтобы подобная ситуация не повторилась после очередного расширения сообщества.

Франция, Германия и Нидерланды считают, что вступление новых государств должно сопровождаться дополнительными гарантиями сохранения демократических реформ и соблюдения общеевропейских правил.

Черногория станет первым испытанием

Первой страной, на которой планируют опробовать новую систему, может стать Черногория. Она считается наиболее продвинутым кандидатом на вступление в ЕС среди государств Западных Балкан.

Предполагается, что именно в соглашении о её членстве впервые будут прописаны механизмы контроля за соблюдением обязательств спустя пять, десять и даже пятнадцать лет после вступления.

По данным европейских СМИ, в ЕС также обсуждают возможность временного ограничения права вето для новых членов, чтобы избежать блокирования ключевых решений союза.

Евросоюз готовится к крупнейшему расширению за последние годы и одновременно пытается защитить себя от внутренних кризисов. Новые механизмы контроля должны гарантировать, что будущие члены будут соблюдать взятые на себя обязательства даже после вступления в ЕС.