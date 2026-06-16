В первом квартале 2026 года расходы работодателей на рабочую силу в Латвии выросли всего на 2,3% по сравнению с прошлым годом. Это заметно ниже среднего показателя как по Евросоюзу, так и по еврозоне.

Рост затрат на рабочую силу в Латвии оказался одним из самых умеренных в Европейском союзе.

Согласно данным статистического бюро ЕС Eurostat, в январе–марте средние почасовые расходы работодателей на работников в Латвии увеличились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в среднем по ЕС этот показатель вырос на 3,6%, а в странах еврозоны — на 3,2%.

Самый быстрый рост расходов на персонал зафиксирован в Венгрии, где затраты увеличились сразу на 16%. Далее следуют Болгария (13,4%), Хорватия (9,6%), Литва (8,6%) и Польша (7,2%).

Среди стран Балтии именно Латвия показала самые низкие темпы роста. В Эстонии затраты на рабочую силу увеличились на 6,2%, а в Литве — на 8,6%.

Показательно, что рост расходов работодателей был зарегистрирован во всех странах ЕС, по которым доступны данные.

Ситуация заметно различалась по отраслям.

В промышленности затраты на рабочую силу в Латвии выросли на 3,7%, что немного превышает средний показатель по Евросоюзу. В Литве рост составил 9%, а в Эстонии — 6,6%.

Наиболее необычная ситуация сложилась в строительстве. Если в среднем по ЕС расходы работодателей в строительной отрасли выросли на 4,2%, то в Латвии они, наоборот, снизились на 0,4%. В соседних странах наблюдалась противоположная тенденция: в Литве рост достиг 6,3%, а в Эстонии — 8,3%.

В секторе услуг латвийские работодатели тратили на персонал на 2,5% больше, чем годом ранее. Это также ниже средних показателей по ЕС и еврозоне.

Для бизнеса такие данные означают, что давление со стороны расходов на персонал в Латвии пока растёт медленнее, чем во многих других странах Европы. В то же время для работников это может свидетельствовать о более умеренном росте заработной платы и связанных с ней выплат по сравнению с соседними государствами.

В статистику затрат на рабочую силу включаются не только зарплаты, но и премии, различные надбавки, а также обязательные налоговые и социальные платежи работодателей.

Несмотря на общий рост расходов на работников, Латвия остаётся среди стран ЕС с наиболее умеренной динамикой затрат на рабочую силу. Особенно заметно это на фоне Литвы и Эстонии, где расходы работодателей растут значительно быстрее.