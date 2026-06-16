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На забытых счетах в банках ФРГ лежат невостребованные 4 миллиарда евро 0 134

Бизнес
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: С карточки умершего родственника деньги снимать - незаконно.

Иногда финансисты дополнительно взимают оплату за проведение поиска.

После смерти родственников деньги могут оставаться в банках десятилетиями. В Германии сейчас лежат невостребованные миллиарды евро, о которых семьи часто даже не догадываются.

В Германии набирает внимание проблема так называемых забытых банковских счетов. Речь идет о счетах, владельцы которых умерли, а родственники не знают, что на них остались деньги. Недавнее исследование показало, что общий объем таких средств уже может достигать 4,2 миллиарда евро — пишет chip. Эта сумма складывается из тысяч счетов по всей стране. Например, одна только Sparkasse в Дортмунде обслуживала около 250 тысяч подобных счетов с остатком почти 4,7 миллиона евро.

Почему деньги остаются без владельцев

Чаще всего причина связана с наследством. После смерти человека семья не всегда владеет полной информацией о его финансах. Иногда человек пользовался несколькими банками или просто никогда не сообщал родственникам о накоплениях.

Экономисты отмечают и другую причину. Иногда деньги могут иметь неясное происхождение. В отдельных случаях владельцы сознательно скрывали такие средства и не оставляли никакой информации наследникам.

Невостребованные миллиарды евро: как работает закон в Германии

Немецкие банки обязаны хранить деньги даже в том случае, если счет остается неактивным много лет. В течение 30 лет средства продолжают числиться за владельцем или его наследниками.

После этого срока банк получает право списать деньги и отразить сумму как собственную прибыль. Однако даже после тридцати лет наследник может потребовать выплату, если докажет свое право на наследство. Это означает, что деньги формально не пропадают.

Почему сумма может уменьшиться спустя годы

Есть один важный нюанс. Пока деньги лежат на счете, банк продолжает удерживать стандартную плату за обслуживание. Из-за этого через много лет остаток может оказаться значительно меньше первоначальной суммы.

Недавний опрос показал, что большинство жителей Германии не поддерживают такую систему.

Что предлагают жители Германии:

-передавать деньги в социальные фонды;

-использовать средства для благотворительных программ;

-сохранять право владельца вернуть деньги в будущем.

Сейчас похожая система уже действует в Великобритании.

Как найти забытые банковские счета родственника

В Германии отсутствует единая база поиска таких счетов. Поэтому наследнику приходится самостоятельно проверять различные банковские учреждения.

Где искать банковские счета:

-в системе Sparkasse через объединение DSGV;

-в Volksbank и Raiffeisenbank через региональные банковские союзы;

-в частных банках через Федеральный союз немецких банков;

-в государственных банках напрямую.

Во всех случаях понадобится Erbschein. Так в Германии называется официальный судебный документ, который подтверждает право человека на получение наследства. Иногда банки дополнительно взимают оплату за проведение поиска.

Деньги могут находиться не только в Германии

Некоторые наследодатели размещают часть капитала за границей. Например, в Швейцарии существует централизованная система поиска через банковского омбудсмена.

В Люксембурге банковская ассоциация помогает подготовить документы. В Австрии подобный поиск возможен только через суд.

Что это значит для русскоязычных семей в Германии

Если после смерти родственника остались вопросы по финансам, стоит проверить банковские счета максимально подробно. Особенно это актуально, если человек долго жил в Германии, пользовался услугами нескольких банков или вел финансовые операции за пределами страны.

Сейчас невостребованные миллиарды евро продолжают оставаться в немецкой банковской системе, а часть этих денег может законно принадлежать наследникам, которые пока просто не знают об их существовании.

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#банки #деньги #финансы #наследство #Германия
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