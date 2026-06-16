Rietumu Banka стал Премиум партнером Американской торговой палаты (AmCham), укрепив многолетнее сотрудничество с одной из наиболее влиятельных международных бизнес-организаций в Латвии.

Присвоение статуса Премиум партнера AmCham свидетельствует о расширении активности Retumu Banka в развитии международной деловой среды и повышении конкурентоспособности латвийской экономики.

Статус Премиум партнера предусматривает более широкое участие в инициативах AmCham, стратегических дискуссиях и совместных проектах, направленных на улучшение инвестиционного климата, развитие инноваций и содействие устойчивому экономическому росту Латвии.

Как отмечает председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая: «Нас связывает с AmCham многолетнее успешное сотрудничество, и мы рады стать Премиум партнером этой организации. Это подтверждает нашу приверженность активному участию в развитии экономики Латвии и привлечении стратегических инвестиций. Я убеждена, что сегодня особенно важно укреплять международное сотрудничество и поддерживать выход латвийских компаний на глобальные рынки. В Латвии реализуется множество инновационных перспективных бизнес-проектов и стартапов с высоким потенциалом международного развития, и в ближайшие годы их число будет только увеличиваться».

Исполнительный директор AmCham Лига Смилдзиня-Бертулсоне подчеркивает: «Мы рады приветствовать Rietumu Banka как нашего нового Премиум партнера. Вместе мы будем работать над укреплением конкурентоспособности Латвии и усилением позиций страны в мировой экономике. Нас объединяет стремление повышать международную значимость Латвии, что полностью соответствует миссии AmCham — содействовать экономическому росту, инновациям, безопасности и формированию привлекательного инвестиционного климата. Это партнерство отражает наше общее видение более динамичной, инновационной и конкурентоспособной на международной арене Латвии – как страны, которая ускоряет устойчивый экономический рост и углубляет трансатлантическое сотрудничество».

Rietumu Banka и AmCham намерены и в дальнейшем совместно реализовывать инициативы, способствующие развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и укреплению конкурентоспособности латвийской экономики на международном уровне.