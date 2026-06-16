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Аргентина начинает защиту титула: Месси и действующие чемпионы мира сыграют первый матч на мундиале 0 45

Спорт
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мячи FIFA
ФОТО: пресс-фото

На чемпионате мира по футболу сегодня состоятся четыре матча, однако главное внимание будет приковано к сборной Аргентины. Действующие чемпионы мира во главе с Лионелем Месси проведут первый матч турнира против Алжира.

На чемпионате мира начинается программа групп I и J, а на поле впервые выйдет команда, которая защищает главный футбольный титул планеты.

Сборная Аргентины стартует на турнире матчем против Алжира. Встреча пройдёт в Канзас-Сити и начнётся в 4:00 по латвийскому времени.

Аргентинцы подходят к чемпионату в статусе действующих чемпионов мира и лидеров рейтинга ФИФА. Для Лионель Месси этот турнир может стать ещё одной исторической страницей карьеры, а для всей команды — шансом войти в число величайших сборных в истории футбола.

До сих пор лишь две команды сумели выиграть чемпионат мира два раза подряд — Сборная Италии по футболу и Сборная Бразилии по футболу.

Соперником аргентинцев станет сборная Алжира, которая вернулась на мировое первенство после 12-летнего перерыва. Алжирцы рассчитывают повторить одну из самых громких сенсаций прошлого чемпионата мира, когда Сборная Саудовской Аравии по футболу сумела обыграть Аргентину в стартовом матче турнира.

Главной звездой африканской команды считается Рияд Марез.

Не менее интересным обещает быть матч между сборными Франции и Сенегала. Финалисты предыдущего чемпионата мира начнут новый турнир встречей с командой, которая уже однажды преподнесла им сенсацию. Единственный официальный матч между Францией и Сенегалом состоялся на чемпионате мира 2002 года и завершился неожиданной победой африканской сборной со счётом 1:0. Для французов нынешний турнир — возможность побороться за третий титул чемпионов мира и третий подряд выход в финал. Главной надеждой команды остаётся Килиан Мбаппе.

Также сегодня встретятся Норвегия и Ирак, а Австрия сыграет с Иорданией. Особый интерес вызывает дебют Иордании, которая входит в число четырёх сборных, впервые выступающих на нынешнем чемпионате мира.

Для болельщиков сегодняшний день фактически означает полноценный старт одного из самых ожидаемых этапов турнира, когда в борьбу вступают команды, способные претендовать на самые высокие места.

Главной интригой дня остаётся вопрос, сможет ли Аргентина уверенно начать защиту титула или уже на старте столкнётся с неожиданными трудностями. Ответ станет известен ближайшей ночью.

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#футбол #Франция #Норвегия #чемпионат мира #Аргентина #Ирак #Алжир #Сенегал
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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