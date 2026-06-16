Организаторы чемпионата Европы по бриджу считают, что проведение турнира в Риге не только окупит государственные вложения, но и принесёт экономическую выгоду. На фоне споров о финансировании они напоминают: в столицу летом приедут около 2000 участников из десятков стран.

В Латвии продолжается дискуссия о целесообразности государственного финансирования чемпионата Европы по бриджу, который этим летом впервые в истории пройдёт в странах Балтии. Организаторы турнира уверены, что мероприятие станет не только спортивным событием, но и принесёт заметную экономическую отдачу.

По словам члена правления ООО «Академия бриджа» Карлиса Рубина, чемпионаты EuroBridge2026 пройдут в Риге с 27 июня по 15 июля. Сначала за награды будут бороться национальные сборные, затем — молодёжные команды.

Ожидается, что в латвийскую столицу приедут более 1000 игроков, а вместе с тренерами, судьями, представителями Европейской лиги бриджа и болельщиками общее число гостей достигнет примерно 2000 человек. Организаторы подсчитали, что каждый участник проведёт в Риге в среднем не менее недели. В результате город может получить более 16 000 ночёвок иностранных гостей.

Именно экономический эффект сейчас является главным аргументом сторонников проекта.

Согласно оценкам Рижского агентства туризма и развития, прямые поступления в бюджет Риги могут составить около 270 тысяч евро, а государственный бюджет, по расчётам организаторов, может получить до одного миллиона евро. Общий вклад в экономику страны оценивается примерно в пять миллионов евро.

Для сравнения, именно экономическая отдача стала главным критерием новой программы поддержки международных спортивных мероприятий, которую сейчас готовит государство.

Рубин подчёркивает, что речь идёт не только о деньгах. По его мнению, турнир позволит повысить узнаваемость Латвии и Риги среди международного сообщества игроков в бридж. Хотя в Латвии этот вид спорта пока остаётся относительно нишевым, в Европейской лиге бриджа зарегистрированы 42 страны и почти 289 тысяч игроков.

Организаторы также рассчитывают на дополнительный эффект от присутствия известных игроков и популярных фигур из мира бриджа, что может привлечь внимание профильных медиа и социальных сетей.

Тем временем вопрос государственного финансирования остаётся открытым. Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее заявил, что не видит необходимости в прямой поддержке чемпионата и запросил дополнительные разъяснения у ответственных министерств.

Сейчас Министерство экономики предлагает направить 225 тысяч евро на поддержку международных спортивных мероприятий через конкурсный механизм. Получить финансирование смогут различные спортивные федерации, если их проекты будут соответствовать установленным критериям экономической эффективности. Организаторы чемпионата по бриджу намерены участвовать в этом конкурсе на общих основаниях.

При этом сам турнир не будет закрытым мероприятием только для участников. В начале июля в Международном выставочном центре на Кипсале все желающие смогут познакомиться с игрой, принять участие в ознакомительных мероприятиях и увидеть атмосферу крупнейшего европейского турнира по бриджу.

Окончательное решение о распределении государственного финансирования ещё предстоит принять, однако организаторы убеждены, что чемпионат Европы по бриджу способен принести Латвии не только спортивный, но и вполне ощутимый экономический результат.