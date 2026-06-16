Сборная Уругвая начала чемпионат мира с неожиданной потери очков. Один из фаворитов группы H сыграл вничью с Саудовской Аравией — 1:1, сумев избежать поражения лишь за десять минут до конца матча.

Сборная Уругвая не сумела оправдать статус фаворита в своём первом матче на чемпионате мира по футболу. Встреча группы H против Саудовской Аравии завершилась со счётом 1:1, причём большую часть матча южноамериканцам пришлось догонять соперника.

Первый тайм проходил в относительно равной борьбе, однако ближе к перерыву саудовцы сумели использовать свой шанс. На 41-й минуте Абдулела аль-Амри точным ударом вывел свою команду вперёд.

После перерыва Уругвай полностью завладел инициативой и практически не покидал половину поля соперника.

Статистика матча наглядно показывает преимущество фаворита: уругвайцы подали 12 угловых, нанесли 22 удара по воротам и восемь раз попали в створ. Однако долгое время саудовская оборона успешно справлялась с давлением. Лишь на 80-й минуте Максимилиано Араухо сумел восстановить равновесие, забив мяч, который принёс его команде одно очко.

Для Саудовской Аравии этот результат можно считать серьёзным успехом. Команда сумела отобрать очки у одного из главных претендентов на выход из группы и сохранила хорошие шансы на борьбу за плей-офф.

Группа H после первого тура вообще преподнесла неожиданности. Ранее очки потеряла и сборная Испании. Действующие чемпионы Европы не смогли распечатать ворота Кабо-Верде и завершили матч со счётом 0:0.

В результате после стартового тура все четыре команды группы набрали по одному очку, что делает дальнейшую борьбу максимально непредсказуемой.

Ещё два ничейных результата были зафиксированы в группе G. Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли со счётом 2:2.

Новозеландцы дважды выходили вперёд благодаря дублю Элайджи Джаста, однако иранцы оба раза находили ответ. Голы на счету Рамина Резаяна и Мохаммада Мохеби.

Ранее в этой же группе вничью завершился матч между Бельгией и Египтом — 1:1.

Таким образом, после первого тура сразу в двух группах все команды имеют одинаковое количество очков, что обещает напряжённую борьбу в следующих матчах.

Для Уругвая ничья с Саудовской Аравией стала одной из первых неожиданностей турнира, а для испанцев и бельгийцев результаты стартового тура показали, что на расширенном чемпионате мира недооценивать соперников становится всё опаснее.