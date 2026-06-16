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После недавнего инцидента с дроном Латвия ускоряет создание дешёвой и эффективной системы защиты 1 71

Политика
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дрон в небе
ФОТО: LETA

Латвия работает над тем, чтобы уничтожать нарушающие воздушное пространство беспилотники быстрее и дешевле, чем с помощью дорогостоящих ракет. Об этом заявил министр обороны Райвис Мелнис, подчеркнув, что новые решения уже проходят испытания.

После недавнего инцидента с беспилотником, вторгшимся в воздушное пространство Латвии, власти страны намерены ускорить развитие современных средств противодействия дронам.

Министр обороны Райвис Мелнис заявил, что основная задача — обеспечить максимально эффективное уничтожение беспилотников при минимальных затратах. По его словам, иностранные дроны не должны беспрепятственно проникать в воздушное пространство страны и должны быть нейтрализованы.

При этом министр признал, что использование дорогостоящих ракет для каждого подобного случая не является оптимальным решением. Именно поэтому сейчас активно развиваются альтернативные технологии борьбы с беспилотниками.

Мелнис сообщил, что латвийские предприятия уже разрабатывают собственные противодронные системы. Некоторые из них успешно проходят испытания, а параллельно ведётся работа по их интеграции в систему охраны границы. Речь идёт о поиске решений, которые позволят реагировать на угрозы быстрее и дешевле, сохраняя высокий уровень безопасности.

Для обычных жителей это означает, что государство делает ставку не только на традиционные средства противовоздушной обороны, но и на новые технологии, которые становятся всё более востребованными из-за распространения беспилотников.

Тема приобрела особую актуальность после события 8 июня, когда истребители НАТО уничтожили беспилотник, проникший на территорию Латвии в Берзгальской волости Резекненского края. Решение о его уничтожении принимало командование НАТО.

После этого инцидента президент Эдгар Ринкевич заявил, что стране необходимо укреплять собственные возможности противовоздушной и противодронной обороны. По его мнению, подобные случаи будут происходить и в будущем, поэтому механизмы реагирования должны постоянно совершенствоваться.

Премьер-министр Андрис Кулбергс ранее также отмечал, что постоянное использование истребителей для уничтожения беспилотников было бы слишком затратным решением.

Дополнительный импульс этому направлению должно придать сотрудничество с Украиной. Недавно Латвия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое предусматривает передачу латвийской стороне практического опыта по защите воздушного пространства от атак беспилотников.

Украина за последние годы накопила один из крупнейших в мире опытов противодействия дронам, и этот опыт рассматривается как важный ресурс для усиления безопасности Латвии.

Власти признают, что угрозы, связанные с беспилотниками, становятся новой реальностью для региона. Поэтому Латвия делает ставку на развитие собственных технологий, которые позволят защищать воздушное пространство быстрее, дешевле и эффективнее.

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#НАТО #Украина #Латвия #безопасность #технологии #оборона #дроны
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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