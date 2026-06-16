Сегодня комиссия латвийского Сейма должна завершить работу над поправками в Закон о защите прав потребителей.

Все министры, имевшие мандат депутата Сейма, после утверждения правительства Кулбергса временно сложили свои депутатские полномочия. Все, кроме… Науриса Пунтулиса.

Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) решил оставаться депутатом до того момента, пока Сейм не определится с языковыми поправками в Закон о защите прав потребителей.

Дождаться поправок и уйти

А именно: в преддверии выборов Пунтулис очень хочет, чтобы парламент одобрил его предложения, которые фактически запретят оказывать услуги клиентам на русском языке — даже если поставщики услуг (в магазине, парикмахерской, аптеке, ветеринарной клинике, обувной мастерской и т. п.) будут готовы это сделать.

Напомним, что впервые поправки Пунтулиса под «рубрикой» «Язык коммуникации» появились на этапе второго чтения законопроекта — еще в марте. И они были одобрены большинством депутатов комиссии Сейма по народному хозяйству.

Однако депутаты условились, что к третьему чтению эти поправки поправят. Сам Пунтулис сперва и попытался видоизменить поправки, но лучше от этого не стало — ну разве что депутат снисходительно позволил оказывать услуги, при взаимном согласии, на румынском, португальском и других официальных языках стран ЕС.

Аналогичную поправку предложила и в ту пору депутат, а сейчас министр образования Илзе Индриксоне из того же Нацобъединения.

Говорить можно, а писать — нет!

Ситуацию попытались улучшить эксперты минюста, которые внесли свои "компромиссные" предложения:

4.3 Язык коммуникации.

(1) Потребитель в Латвии имеет право на получение услуг и информации о товаре на государственном языке. Оказывающее услугу лицо или продавец обязаны обеспечить реализацию этого права.

(2) оказывающее услугу лицо или продавец не обязаны обслуживать потребителя на другом языке, как только на государственном языке.

(3) оказывающее услугу лицо или продавец обязаны обеспечить, чтобы первым и первичным языком устной связи был латышский язык. В дальнейшем устном общении может использоваться иностранный язык, если потребитель просит об этом и оказывающее услугу лицо или продавец дает согласие и может это обеспечить.

(4) Оказывающее услугу лицо или продавец обязаны обеспечить, чтобы подготовленные для оказания услуг документы, использованные интерфейсы цифрового контента, а также возможность выбора языка в таких технических решениях, как приложение, веб-сайт, центр звонков или инфраструктура очного обслуживания, субтитры и другие технические решения были на латышском языке. Если оказывающее услугу лицо или продавец может обеспечить, то подготовленные для оказания услуг документы, использованные интерфейсы цифрового контента, а также возможность выбора языка в технических решениях наряду или дополнительно могут быть также на официальном языке страны-участницы Европейского Союза или государства-кандидата Европейского Союза.

Как видите, эти предложения все-таки позволят продавцу с покупателем самим договориться, на каком языке им общаться. Но из этих поправок, которые, судя по всему, в итоге и будут поддержаны комиссией парламента, явствует, что, к примеру, русский язык из ресторанного меню или из компьютера (сайта) бистро или пиццерии придется изъять.

Примечательно, что очень похожие поправки подал Центр госязыка, который, кстати, находится под контролем минюста. Нюанс поправок Центра госязыка в том, что поставщик услуг может согласиться общаться с покупателем и не на государственном языке, но только... если это не русский язык, поскольку поправка говорит о праве на устное общение на официальных языках стран ЕС и стран кандидатов в ЕС, и стран ОЭСР.

Заметим, что в этих языковых поправках в Закон о защите прав потребителей нет никакой необходимости, поскольку права и гарантии для госязыка и его носителей закреплены в Законе о государственном языке.

Успеть до каникул

Если комиссия по народному хозяйству сегодня успеет рассмотреть эти поправки, то Сейм может успеть их утвердить в окончательном чтении на последнем перед длительными летними каникулами пленарном заседании 18-го июня.

Вообще-то логика и здравый смысл подсказывают, что если законодатель хочет, то он может еще раз законодательно гарантировать возможность потребителю получить услугу на госязыке. Но запрещать частному бизнесу и клиенту выбирать язык общения — это, мягко говоря, нонсенс! Хотя близость выборов очень часто лишает слуг народа чувства меры…