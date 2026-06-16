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В Калифорнии разбился американский бомбардировщик, погибли восемь человек 1 174

В мире
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Потерпел крушение бомбардировщик ВВС США B-52.

В понедельник в американском штате Калифорния потерпел крушение бомбардировщик ВВС США B-52. Все восемь человек, находившиеся на борту, погибли, сообщила авиабаза Эдвардс.

Катастрофа произошла на территории базы Эдвардс — одного из ключевых центров военных операций США, расположенного примерно в 95 километрах к северу от Лос-Анджелеса.

«Бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress, выполнявший плановую испытательную миссию с восемью людьми на борту, сегодня потерпел крушение вскоре после взлёта в 11:20 (21:20 по латвийскому времени). По предварительным данным, выживших в этой катастрофе нет», — говорится в заявлении базы.

В сообщении также отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы, а официальные лица занимаются поиском и идентификацией всех находившихся на борту самолёта. Причины катастрофы выясняются.

После аварии аэродром базы был закрыт, а все прибывающие рейсы перенаправлены в другие аэропорты.

B-52 Stratofortress — тяжёлый стратегический бомбардировщик, впервые поднявшийся в воздух в 1954 году. Изначально он создавался для возможной войны с Советским Союзом. После окончания холодной войны самолёты этого типа неоднократно модернизировались, что позволило продлить срок их эксплуатации.

США использовали B-52 в вооружённых конфликтах во Вьетнаме, во время войны в Персидском заливе, а также в Ираке, Афганистане и, в этом году, в Иране.

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#катастрофа #авиация #технологии
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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