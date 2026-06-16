В Бразилии продолжается расследование гибели 21-летней девушки, которую столкнули с моста без страховочного троса во время экстремального аттракциона. Теперь появились новые шокирующие детали: один из свидетелей утверждает, что сотрудник компании забрал экшн-камеру у ещё живой пострадавшей сразу после её падения.

После трагического происшествия на заброшенном железнодорожном мосту в штате Сан-Паулу всплывают всё новые обстоятельства случившегося, сообщает Welt.

По словам очевидца, который ожидал своей очереди на прыжок, один из сотрудников организации, проводившей экстремальные прыжки, мог забрать экшн-камеру погибшей девушки. Предполагается, что на записи были запечатлены последние секунды перед трагедией.

Инцидент произошёл на недостроенном железнодорожном мосту Понте-ду-Эскелету («Мост скелета») неподалёку от города Лимейра. Сооружение находится примерно в 148 километрах к северу от Сан-Паулу и уже много лет привлекает любителей экстремального отдыха.

21-летняя девушка заплатила 330 бразильских реалов (около 56 евро) за участие в аттракционе. В эту сумму входили сам прыжок и видеосъёмка с использованием 360-градусной камеры.

Однако во время подготовки к прыжку произошла роковая ошибка. Девушку подняли на плечи двое инструкторов и столкнули с моста высотой около 40 метров, не закрепив страховочный трос.

На распространившейся в интернете видеозаписи слышно, как один из очевидцев в последний момент кричит сотрудникам, напоминая о страховке. Однако предотвратить трагедию уже не удалось.

Согласно данным бразильского издания O Globo, свидетель заявил полиции, что сразу после падения один из организаторов снял с пострадавшей экшн-камеру. До настоящего времени устройство не найдено.

В полицейском отчёте говорится, что девушка действительно снимала свой прыжок на камеру. Следователи подтвердили наличие устройства на имеющихся видеозаписях, однако его местонахождение остаётся неизвестным.

По словам очевидца, после трагедии сотрудники не смогли дать присутствующим никаких объяснений, выглядели растерянными и поспешно начали собирать оборудование. Некоторые из них даже переоделись перед приездом полиции.

Особенно трагично то, что девушка, вероятно, пережила само падение.

Одна из первых прибывших на место медсестёр рассказала, что обнаружила у пострадавшей признаки жизни.

«Она тяжело дышала. Я проверила зрачки — они были расширены. Пульс был очень слабым, но всё ещё прощупывался», — рассказала женщина.

По её словам, она даже пыталась поддержать девушку словами, надеясь, что та сможет продержаться до прибытия спасателей.

Расследованием занимается гражданская полиция штата Сан-Паулу. По делу уже задержаны трое мужчин. Им могут быть предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности.

Следователи отмечают, что никто из организаторов не смог объяснить, почему страховочный трос так и не был закреплён.

«Они говорят, что не помнят, кто отвечал за проверку оборудования и кто должен был закрепить страховку. Но факт остаётся фактом: трос к девушке прикреплён не был», — заявил представитель полиции.

Трагедия вновь привлекла внимание к вопросам безопасности на мосту Понте-ду-Эскелету. В последние годы здесь уже происходили серьёзные несчастные случаи. В 2024 году с моста сорвался и погиб велосипедист. После этого власти требовали ограничить доступ к объекту и установить предупреждающие знаки, однако спустя некоторое время мост снова стал популярным местом для экстремалов.

История 21-летней бразильянки потрясла всю страну. Теперь следователям предстоит установить не только обстоятельства роковой ошибки со страховкой, но и выяснить судьбу пропавшей камеры, которая может содержать важные доказательства последних минут жизни девушки.