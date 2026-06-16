Министр внутренних дел Янис Домбрава распорядился нескольким должностным лицам Министерства внутренних дел (МВД) отправиться в приграничную зону Латвии, чтобы очно идентифицировать проблемы, с которыми приграничные самоуправления сталкиваются в сфере гражданской обороны, и оценить возможные решения.

Заместитель госсекретаря МВД Янис Бекманис отправился в командировку в Краславский край, директор департамента отраслевой политики МВД Гатис Швика в Аугшдаугавский край и старший эксперт департамента отраслевой политики МВД Майгурс Лудбаржс в Лудзенский край.

"Считаю важным, что ответственные за гражданскую оборону в стране работники министерства находятся в приграничных самоуправлениях Латгалии. Это важно для лучшего понимания и координации работы с самоуправлениями, которые больше всего подвержены возможным воздушным угрозам. Такие командировки должны быть регулярными с привлечением должностных лиц всех уровней, в ответственность которых входит планирование гражданской обороны", - отметил министр внутренних дел Янис Домбрава.

После завершения командировки министр планирует выслушать выводы сотрудников и обсудить дальнейшие возможные решения.