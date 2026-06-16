11 июня на Нарвский таможенный пункт для выезда из страны прибыл 22-летний гражданин Эстонии, повторно пересекавший границу в течение года. В ходе таможенного контроля сотрудники обнаружили в чемодане путешественника кислородный баллон для дайвинга. По словам мужчины, он занимается дайвингом и при поиске в интернете не нашел запрета на вывоз таких баллонов. Поскольку у него не было предыдущих нарушений, ему вынесли предупреждение, после чего он вернулся вместе с товаром обратно в Эстонию.

11 июня на Нарвский таможенный пункт для выезда из страны прибыл 77-летний мужчина с двойным гражданством Украины и России, который также повторно пересекал границу в течение года. Он заявил, что не имеет товаров для декларирования, а также отрицал наличие при себе банкнот евро. В ходе досмотра в кармане его рубашки обнаружили 20 евро. На вопрос, есть ли у него еще европейская валюта, мужчина предъявил монету в два евро. Однако затем, помимо украинских гривен и российских рублей, таможенники нашли 3500 евро наличными. Деньги находились в прозрачном пакете в нарукавном кармане куртки. Мужчине был назначен штраф в размере 600 евро, после чего он вернулся вместе с деньгами в Эстонию.

14 июня на тот же Нарвский таможенный пункт прибыла 69-летняя гражданка России, также повторно пересекавшая границу в течение года. Перед досмотром женщина заявила, что у нее нет ничего для декларирования. Устно она сообщила лишь о наличии при себе 200 тысяч российских рублей. Однако в ходе таможенного контроля под подкладкой ее куртки было обнаружено 4450 евро наличными. По словам женщины, она забыла о том, что у нее с собой есть евро. Ей назначили штраф в размере 400 евро, после чего она вернулась вместе с деньгами в Эстонию.

10 июня на таможенный пункт Лухамаа для выезда из страны прибыл 43-летний гражданин Китая, пересекавший границу впервые за год. Мужчина не стал декларировать личные вещи, однако захотел оформить возврат налога (Tax Free) на приобретенную в Эстонии одежду. В частности, он хотел получить возмещение налога за сумку Gucci, куртку, две пары шорт, рубашку Louis Vuitton и куртку Lachat Giubbotto. Ему объяснили, что в связи с действующими санкциями вывоз предметов роскоши в Россию запрещен. Мужчина был вынужден вернуться вместе с товаром в Эстонию.