Две недели Андрис Кулбергс вживался в роль премьера — раздавал задания, встречал зарубежные делегации и сам совершил первый зарубежный визит…

Но все эти приятные дни, кажется, закончились — впереди ну очень сложные проблемы!

Уже вчера премьер приступил к обсуждению судьбы национальной авиакомпании. Глава правительства встретился с руководством airBaltic и обсудил основные положения подготовленного авиакомпанией бизнес-плана.

Детали плана широкой общественности раскрываться не будут, поскольку это все является коммерческой тайной. Но жителей страны волнуют вовсе не какие-то коммерческие нюансы, а всего лишь один вопрос — нужно ли будет еще вкачивать в авиакомпанию деньги налогоплательщиков?

Отвечая на вопрос журналистов, потребуются ли в ближайшее время государственные вложения, председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов после встречи с премьером сказал, что «сейчас сложно судить».

Но при этом напомнил: сообщение в годовом отчете авиакомпании о том, что для финансирования деятельности «airBaltic» на зимний сезон 2026/2027года потребуется дополнительная денежная инъекция в размере от 100 до 150 млн евро, остается в силе и не отменено.

Напомним, что еще при прошлом правительстве Сейм утвердил предоставление авиакомпании срочного займа в размере 30 миллионов евро. Эти деньги авиакомпания получила не одномоментно, а ей перечисляют средства порциями, при этом первый транш airBaltic уже вернул в Госкассу.