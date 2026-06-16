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Для Латгале готовят особые условия: новый закон обещает инвестиции, жильё и рабочие места 1 154

Политика
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латгале
ФОТО: LETA

В Сейме разработан новый закон, который предусматривает специальную систему поддержки для Латгале и других восточных приграничных территорий Латвии. Его авторы считают, что без дополнительных мер регион продолжит терять население и уступать другим частям страны по темпам развития.

Власти Латвии намерены создать отдельный механизм поддержки для восточного приграничья страны. Подкомиссия Сейма по Латгале подготовила закон о развитии восточной территории Латвии, который должен стать основой для долгосрочной поддержки Латгале и Алуксненского края.

Авторы инициативы подчёркивают, что речь идёт не только о региональной политике, но и о вопросах национальной безопасности, экономики и демографии. Закон предусматривает комплекс мер, направленных на привлечение инвестиций, развитие бизнеса и создание новых рабочих мест. Также планируется поддержка строительства жилья, модернизация дорожной, цифровой и энергетической инфраструктуры. Особое внимание предлагается уделить доступности образования и государственных услуг.

Фактически государство признаёт, что восточные регионы сталкиваются с особыми вызовами, которые не удаётся решить существующими инструментами поддержки.

Председатель подкомиссии по Латгале Эдмунд Тейрумниекс заявил, что развитие приграничья сегодня напрямую связано с устойчивостью государства. По его словам, без дополнительных стимулов будет сложно сохранить население, экономическую активность и привлекательность региона для молодых людей.

Необходимость нового закона авторы объясняют тем, что восточные районы Латвии уже многие годы сталкиваются с оттоком населения, недостатком инвестиций и более медленным экономическим развитием по сравнению с другими регионами страны.

Одной из наиболее серьёзных проблем остаётся миграция молодёжи. Многие жители после получения образования переезжают в Ригу или за границу, что ускоряет старение населения и усиливает нехватку специалистов. В новом законе также предусмотрены меры по укреплению специальных экономических зон, развитию информационной безопасности, сохранению культурной идентичности и поддержке латгальского языка.

Для жителей региона наиболее важной частью инициативы могут стать меры, связанные с рабочими местами, жильём и качеством государственных услуг. Именно эти вопросы чаще всего называют ключевыми факторами, влияющими на решение людей остаться жить в регионе или переехать.

Документ разрабатывался при участии самоуправлений и представителей неправительственных организаций, что, по мнению авторов, должно повысить его практическую эффективность.

Если закон будет принят, восточное приграничье впервые получит отдельную систему государственной поддержки. Авторы инициативы рассчитывают, что это поможет сократить отставание региона от других частей страны и укрепить его долгосрочное развитие.

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#жилье #образование #инвестиции #демография #поддержка #экономическое развитие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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